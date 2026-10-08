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黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽！輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

美國總統川普預計8日在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，如今更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮的AI政策。

白宮官員向國會山報證實，川普將在白宮舉行的「科學：新黃金時代」（Science: A New Golden Age）高峰會上，頒發「國家科學獎章」給馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰及布林。戴爾科技創辦人戴爾與微軟執行長納德拉則將獲頒「國家技術與創新獎章」。

根據美國國家科學基金會（National Science Foundation）網站，國家科學獎章是美國科學家與工程師的最高榮譽。

白宮助理新聞秘書休斯頓（Liz Huston）表示，川普政府感謝這些科技領袖的貢獻，他們正協助確保美國持續引領全球創新。

國會山報指出，馬斯克是川普2024年總統大選的最大個人捐款者，布林則曾在2025年向共和黨全國委員會捐贈大筆資金。戴爾與妻子7月承諾捐出62.5億美元支持「川普帳戶」計畫，輝達也承諾為員工提供配對提撥。黃仁勳與馬斯克近期更一同出席川普為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴，並簽署白宮推動的先進AI模型自我監管承諾書。

消息傳出之際，黃仁勳的傳記作者維特（Stephen Witt）7日也在紐約時報發表評論指出，黃仁勳曾告訴他，所有問題本質上都是工程問題，只要掌握「輸入條件」（input）與限制因素，就能得到想要的「輸出結果」（output）。如今，黃仁勳甚至將這套工程思維運用在川普身上，試圖影響總統的政策立場。

維特舉例，黃仁勳9月在一場公開活動中接聽川普電話，不僅稱讚川普對AI的了解，還讓他聽見現場數千人的掌聲。維特認為，黃仁勳正透過這種方式「設計」（engineering）川普，以公開奉承作為「輸入」，換取更寬鬆的AI監管及輝達向中國出口部分晶片的自由作為「輸出」。

不過，維特對黃仁勳淡化AI風險的態度感到憂心，並認為這可能與他長期受到亞洲環境影響有關。維特指出，黃仁勳出生於台灣，母語是台語，輝達正在台北興建第二總部，他也支持中國的AI開發業者，加上黃仁勳待在亞洲的時間比多數西方科技企業執行長更長，可能影響他對AI的看法，因為東亞社會普遍比美國更看好AI發展。

維特舉例，他在亞洲參加演講活動時，從未有人詢問AI風險，但在美國，這卻是最常被提出的問題。

維特寫道：「黃仁勳是我見過能力最出色的人，但我擔心，AI的能力可能比他還強大。」他警告，人類目前仍無法完全理解AI如何產生智慧，而控制AI的科學進展，已落後於提升AI能力的技術發展。

黃仁勳 川普 輝達

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