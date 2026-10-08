快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

川普赴德州為參議員候選人拉票 演講屢遭抗議者打斷

中央社／ 聖安東尼奧7日綜合外電報導

美國總統川普今晚面對抗議人士與不利的政治氛圍，努力凝聚德州選民支持參議員候選人派克斯頓，以防止民主黨在這個共和黨最大票倉取得全面勝利。

美聯社報導，但川普的致詞焦點並不完全放在派克斯頓（Ken Paxton）身上。

川普還承諾將頒發總統自由獎章給退休棒球巨星克萊門斯（Roger Clemens），並重申支持對毒販處以死刑。此外，他也澄清最近談到伊朗可能轟炸美國城市的言論。這是他反覆提到的說法一部分，即高昂的燃料成本是為戰爭付出的「小小代價」。

川普說：「你想看到問題嗎？那就讓他們攻擊聖地牙哥，讓他們攻擊洛杉磯。我們不會讓那種事發生。我們會保護我們的城市，保護我們的國家。」

川普演講過程中屢次遭示威者打斷，其中一人甚至相當靠近舞台。總計至少有十幾名抗議者打斷總統談話，部分人員隨後被警方帶離現場。

一度遭抗議打斷時，川普曾短暫退離麥克風。他還將這些闖入者斥為「拿錢的抗議者」，現場群眾則一再高喊「美國」，並向抗議者喝倒彩。

共和黨原本並未計劃在今年期中選舉期間，投入如此多資金與人力在德州。

德州為全美最大共和黨鐵票倉，川普在2024年大選中以近14個百分點的差距贏得德州。然而，距離投票日不到1個月，川普低迷的支持率、伊朗戰爭及飆漲的汽油價格，已威脅到共和黨在幾乎各州的選情。

今天的造勢活動是川普在不到一個月內第3度造訪德州。迄今為止，共和黨官員已在德州的各項選舉中投入超過3億美元。

川普 德州 民主黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱伊朗可能摧毀洛杉磯或聖地牙哥 加州政界反彈

川普失言：可讓伊朗摧毀美這2城市 紐森批精神失常

強生警告：民主黨若奪回眾院 將立即彈劾川普

西語裔選民倒向民主黨 川普仍稱：我做得很好

相關新聞

美國對緬甸政策大轉彎！川普政府傳直接接觸軍政府 稀土與詐騙成重點

緬甸2021年爆發政變後，美國致力孤立軍政府，如今對緬政策卻出現重大轉變。路透8日獨家報導，美國官員及其他知情人士透露，川普政府已開始與緬甸軍方扶植的政府直接談判。

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽！輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

美國總統川普預計8日在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，如今更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮的AI政策。

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押，美媒陸續披露更多出庭細節。檢方不僅揭露張婉瑩的加密貨幣金流、海外資產及頻繁出國紀錄，更指控她謊報財產、向家人隱瞞真實身分。此外，張婉瑩曾就讀的北京國際關係學院，另一名校友正是涉嫌色誘美國議員的中國女間諜方芳。

打壓又出招… 國際生留美工作 川普政府擬收校方1人7萬

持F-1學生簽證到美國留學的國際學生畢業後可參加「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)，暫時留在美國從事與專業領域有關的工作，500元申請費用由學生自行支付。但是國土安全部7日提議，OPT計畫費用將調高至7萬元，並且改由學校幫學生支付，效期屆滿之後申請續延費用為3萬元。美聯社報導指出，這是川普政府打壓外國學生來美留學的最新動作。

涉虐21娃案／宣國軍以洋人政要命名子女 用購物袋裝大量現金

被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍和Silvia Zhang 6日被捕，據認識宣國軍人士表示，宣國軍性格和行為處事存在不同兩面，對外和善慷慨，對內好為人師，且喜歡用現金平事。

共和黨花5億拉抬選情 民調沒起色

華盛頓郵報7日報導，共和黨從勞工節以來花費5億元拉抬參眾兩院選舉，一個月過後民調表現卻未見起色。根據高品質公開調查，阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州以及德州的聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人跟共和黨候選人支持度平手甚至領先，局勢跟勞工節之前一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。