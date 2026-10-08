川普赴德州為參議員候選人拉票 演講屢遭抗議者打斷

美國總統川普今晚面對抗議人士與不利的政治氛圍，努力凝聚德州選民支持參議員候選人派克斯頓，以防止民主黨在這個共和黨最大票倉取得全面勝利。

美聯社報導，但川普的致詞焦點並不完全放在派克斯頓（Ken Paxton）身上。

川普還承諾將頒發總統自由獎章給退休棒球巨星克萊門斯（Roger Clemens），並重申支持對毒販處以死刑。此外，他也澄清最近談到伊朗可能轟炸美國城市的言論。這是他反覆提到的說法一部分，即高昂的燃料成本是為戰爭付出的「小小代價」。

川普說：「你想看到問題嗎？那就讓他們攻擊聖地牙哥，讓他們攻擊洛杉磯。我們不會讓那種事發生。我們會保護我們的城市，保護我們的國家。」

川普演講過程中屢次遭示威者打斷，其中一人甚至相當靠近舞台。總計至少有十幾名抗議者打斷總統談話，部分人員隨後被警方帶離現場。

一度遭抗議打斷時，川普曾短暫退離麥克風。他還將這些闖入者斥為「拿錢的抗議者」，現場群眾則一再高喊「美國」，並向抗議者喝倒彩。

共和黨原本並未計劃在今年期中選舉期間，投入如此多資金與人力在德州。

德州為全美最大共和黨鐵票倉，川普在2024年大選中以近14個百分點的差距贏得德州。然而，距離投票日不到1個月，川普低迷的支持率、伊朗戰爭及飆漲的汽油價格，已威脅到共和黨在幾乎各州的選情。

今天的造勢活動是川普在不到一個月內第3度造訪德州。迄今為止，共和黨官員已在德州的各項選舉中投入超過3億美元。