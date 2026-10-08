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紐約州控TikTok讓數千兒少測安全功能 提供無效安慰劑工具

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
TikTok。(美聯社)
TikTok。(美聯社)

根據紐約州提告TikTok今天解封的訴狀內容，TikTok曾對數千名試圖啟用平台安全功能的使用者進行實驗，卻提供無法正常運作的功能版本。

路透社報導，在這些所謂的「幽靈」或安慰劑實驗中，TikTok挑選包含青少年與兒童在內的數千名使用者。這些用戶選擇啟用「演算法重置」（AlgoRefresh）等安全功能。這項工具旨在為希望擺脫不想看到或可能有害內容的使用者重設推薦內容。

根據訴狀，這些使用者以為自己已啟用這項功能，但與使用正常版本的用戶不同，他們的動態推薦並未發生任何改變。

這些最新解封的指控是紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）對TikTok提起訴訟的一部分。全美已有20多個州發起類似訴訟，指控TikTok將平台設計為讓兒童成癮，並在安全性方面誤導使用者。

全美各州針對TikTok提起的訴訟中，許多文件遭到封存或大幅刪節，因為TikTok一直試圖避免其營運細節對外曝光。

訴狀指出，TikTok雖宣稱安全是平台的首要考量，且適合兒童與青少年使用，卻蓄意阻止部分用戶使用某些安全工具，甚至包含那些明確表示希望避免接觸不想看到或潛在有害內容的使用者。

TikTok發言人在聲明中表示：「我們持續改善平台，這意味著與大多數公司一樣，我們會定期測試新產品與功能，以驗證用戶體驗，並了解這些產品與功能在現實環境中的運作情況。」

TikTok在法庭文件中全面否認紐約州的指控，並表示保障年輕使用者的安全是優先事項。

TikTok 紐約 兒少

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