快訊

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

美國女囚死刑執行失敗…一度腦死險遭拔管 法院急令保全證據

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國田納西州女囚派克日前接受注射死刑卻意外倖存。 路透
美國田納西州女囚派克日前接受注射死刑卻意外倖存。 路透

美國田納西州女囚派克日前接受注射死刑卻意外倖存，她的律師今天透露，派克一度被認定腦死、險遭拔除維生設備，隔天卻奇蹟甦醒。法院目前已令獄政當局保全所有證據

法新社報導，現年50歲的派克（Christa Pike）因青少年時期犯下謀殺案被判處死刑，她9月30日在田納西州監獄被注射2劑理應致命的藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍倖存，隨後被緊急送醫並陷入昏迷、仰賴呼吸器維生，連日以來情況危急。

派克的律師史派維（Randall Spivey）告訴記者，「5日晚上，我們得知派克已腦死，預計昨天將移除維生系統」，但昨天讓所有人震驚的是，派克竟醒了過來，還開口說話。

派克的律師團表示，派克目前意識清醒，能說一點話，但無法吞嚥，雙臂也無法活動，仍被鐐銬銬在病床上。

史派維說：「我認為她現在對一切感到憤怒且困惑…在某種程度上，她非常清楚別人對她做了什麼。」

他說，「她兩隻手臂都無法移動，雙臂和雙手嚴重腫脹，我們不知道她的手臂還能否恢復功能，就算能，也不知能恢復多少」，並稱派克的復原之路「還很漫長」。

派克另一名律師伊能（Luke Ihnen）在法院聽證會上表示：「醫護人員曾要求解開鐐銬，但遭到拒絕。」

派克的律師團在行刑前聘請的專家、麻醉科醫師齊沃特（Joel Zivot）告訴英國廣播公司（BBC），派克已經脫離呼吸器，「我相信她對這次執行死刑的過程沒有任何記憶」，派克知道自己的名字，但以為現在還是9月。

史派維說：「我們不禁要問，到底要受多少苦才夠？我們會持續請求將派克的死刑減為終身監禁。」

法院已下令，田納西州矯正部門需保存這次行刑失敗的所有相關證據，包括醫療用品、廢棄物和錄音錄影檔案。

田納西州州長李比爾（Bill Lee）已暫停田納西州的死刑執行，以待獨立調查結果出爐；田納西州獄政首長斯特拉達（Frank Strada）也已請辭。不過，田納西州矯正部門仍堅稱，行刑過程均依既定程序執行。

據「死刑資訊中心」（Death Penalty InformationCenter）說法，派克是美國首位注射致死劑量的死刑藥物後，依然倖存的死囚。

派克的遭遇再度引發美國對死刑存廢的爭議。

值得注意的是，46歲的美國男子霍華德（JamaalHoward）今晚遭注射死刑處決，這是繼派克行刑失敗後全美首度執行的死刑。

霍華德2000年在一起搶案中殺害商店店員，而被判處死刑，他是美國今年第30名被處決的死囚。

死刑 證據 保全

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

挨2毒針仍倖存 田納西州女囚恢復意識且能開口說話

今晨國際頭條一次看／AI舉債潮升溫 美死囚行刑失敗後甦醒

川普批准槍決胡德堡槍擊案兇手 12月將在原犯案基地伏法

康健生技4死命案李鴻淵判3死刑 最高法院23日開庭「生死辯」家屬將出席

相關新聞

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押，美媒陸續披露更多出庭細節。檢方不僅揭露張婉瑩的加密貨幣金流、海外資產及頻繁出國紀錄，更指控她謊報財產、向家人隱瞞真實身分。此外，張婉瑩曾就讀的北京國際關係學院，另一名校友正是涉嫌色誘美國議員的中國女間諜方芳。

美法院裁定續押！FBI揭張婉瑩中國帳戶收錢 砸逾3千萬求交保失敗

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，洛杉磯聯邦法院法官7日裁定，華裔女房仲張婉瑩有潛逃之虞，將繼續羈押。檢方指出，張婉瑩在中國擁有大筆資金，還持有一本至今未找到的中國護照。儘管她提出價值超過120萬美元（約台幣3822萬元）的房產作為保釋擔保，法官仍拒絕讓她交保。

紐約州控TikTok讓數千兒少測安全功能 提供無效安慰劑工具

根據紐約州提告TikTok今天解封的訴狀內容，TikTok曾對數千名試圖啟用平台安全功能的使用者進行實驗，卻提供無法正常...

美國女囚死刑執行失敗…一度腦死險遭拔管 法院急令保全證據

美國田納西州女囚派克日前接受注射死刑卻意外倖存，她的律師今天透露，派克一度被認定腦死、險遭拔除維生設備，隔天卻奇蹟甦醒。...

川普鼓勵家長申領兒童投資帳戶 自動開戶惠及7000萬人

美國政府啟動自動開戶後，總統川普今天鼓勵家長為子女申領投資帳戶。這項計畫旨在讓孩童參與股市投資，而本次開戶措施大幅擴大其...

戴隱形眼鏡洗澡出事！美19歲女右眼遭寄生蟲入侵失明

美國發生1宗戴隱形眼鏡洗澡導致眼睛嚴重感染的罕見個案。1名19歲少女在旅居多明尼加期間戴著隱形眼鏡洗澡，不幸遭到水中的阿米巴原蟲（阿米巴變形蟲）入侵眼角膜，引發嚴重的「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），最終右眼嚴重受損，其間因誤診導致病情加劇，失明長達2個月才獲得正確治療。眼科專家亦提醒，隱形眼鏡造成的眼角膜微創會削弱防禦，切勿戴著隱形眼鏡接觸任何水源，以免病原體趁虛而入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。