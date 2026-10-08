美國女囚死刑執行失敗…一度腦死險遭拔管 法院急令保全證據

美國田納西州女囚派克日前接受注射死刑卻意外倖存，她的律師今天透露，派克一度被認定腦死、險遭拔除維生設備，隔天卻奇蹟甦醒。法院目前已令獄政當局保全所有證據。

法新社報導，現年50歲的派克（Christa Pike）因青少年時期犯下謀殺案被判處死刑，她9月30日在田納西州監獄被注射2劑理應致命的藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍倖存，隨後被緊急送醫並陷入昏迷、仰賴呼吸器維生，連日以來情況危急。

派克的律師史派維（Randall Spivey）告訴記者，「5日晚上，我們得知派克已腦死，預計昨天將移除維生系統」，但昨天讓所有人震驚的是，派克竟醒了過來，還開口說話。

派克的律師團表示，派克目前意識清醒，能說一點話，但無法吞嚥，雙臂也無法活動，仍被鐐銬銬在病床上。

史派維說：「我認為她現在對一切感到憤怒且困惑…在某種程度上，她非常清楚別人對她做了什麼。」

他說，「她兩隻手臂都無法移動，雙臂和雙手嚴重腫脹，我們不知道她的手臂還能否恢復功能，就算能，也不知能恢復多少」，並稱派克的復原之路「還很漫長」。

派克另一名律師伊能（Luke Ihnen）在法院聽證會上表示：「醫護人員曾要求解開鐐銬，但遭到拒絕。」

派克的律師團在行刑前聘請的專家、麻醉科醫師齊沃特（Joel Zivot）告訴英國廣播公司（BBC），派克已經脫離呼吸器，「我相信她對這次執行死刑的過程沒有任何記憶」，派克知道自己的名字，但以為現在還是9月。

史派維說：「我們不禁要問，到底要受多少苦才夠？我們會持續請求將派克的死刑減為終身監禁。」

法院已下令，田納西州矯正部門需保存這次行刑失敗的所有相關證據，包括醫療用品、廢棄物和錄音錄影檔案。

田納西州州長李比爾（Bill Lee）已暫停田納西州的死刑執行，以待獨立調查結果出爐；田納西州獄政首長斯特拉達（Frank Strada）也已請辭。不過，田納西州矯正部門仍堅稱，行刑過程均依既定程序執行。

據「死刑資訊中心」（Death Penalty InformationCenter）說法，派克是美國首位注射致死劑量的死刑藥物後，依然倖存的死囚。

派克的遭遇再度引發美國對死刑存廢的爭議。

值得注意的是，46歲的美國男子霍華德（JamaalHoward）今晚遭注射死刑處決，這是繼派克行刑失敗後全美首度執行的死刑。

霍華德2000年在一起搶案中殺害商店店員，而被判處死刑，他是美國今年第30名被處決的死囚。