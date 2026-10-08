川普鼓勵家長申領兒童投資帳戶 自動開戶惠及7000萬人

美國政府啟動自動開戶後，總統川普今天鼓勵家長為子女申領投資帳戶。這項計畫旨在讓孩童參與股市投資，而本次開戶措施大幅擴大其推行規模。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普在白宮橢圓形辦公室的一場活動中，提到這項計畫正式名稱時表示：「川普帳戶規模已超乎所有人的想像，甚至超出原本認為可能達到的程度，我們當初可是抱著非常、非常大的期待。」

美國財政部上週宣布相關規定，將自動為未滿18歲孩童開戶，這是經濟學家與倡議人士長期以來的目標。他們表示，非強制性的投資，往往只會造福本就涉足股市的富裕家庭。

白宮表示，改採自動開戶機制後，擁有個人投資帳戶的孩童人數，已從原先約1000萬人增至目前的7000萬人。

聖路易華盛頓大學（Washington University in St.Louis）研究資產累積社會計畫的教授黃進表示：「這是朝正確方向邁出的一大步，讓全美所有符合資格的孩童都能納入其中，及早開始積累財富。」

他表示，兒童早期投資計畫可以幫助孩子未來購屋、創業及準備退休，也與較高的教育成果，以及童年時期較佳的社交與情緒發展有關。

家長和監護人仍須透過川普帳戶應用程式或美國國稅局（IRS）申請子女的帳戶。2025年1月1日至2028年12月31日出生的兒童，帳戶可獲得1000美元的單次存入開戶金。

黃進表示，對於兒童，尤其是來自低收入家庭的孩子來說，這些申辦手續依然是享受該帳戶權益的障礙。

美國財政部上週發布的新規定指出，實施自動開戶機制能讓低收入族群的兒童受惠，並能誘發私人捐款者、非營利組織及政府部門向這些帳戶挹注資金。

新規指出：「這些決定提高為川普帳戶受益人群體提供資金的吸引力，預計每年將帶來數十億美元額外的大眾捐款與資助。」

白宮指出，約8成川普帳戶屬於年收入不到20萬美元的家庭。

稅務政策非營利機構租稅基金會（Tax Foundation）首席經濟學家麥布萊德（William McBride）指出，這些變革很可能「增強川普帳戶發揮慈善管道功能的能力」。