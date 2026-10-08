快訊

重磅建設啟動！蔣萬安宣布規畫松山機場遷移用做AI園區、住宅及公園

獨／LINE「2個月壞2次」後台突當機！官方親揭故障原因

幼兒遊學／豐富課程體驗海外生活 但我家孩子適合嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普鼓勵家長申領兒童投資帳戶 自動開戶惠及7000萬人

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國政府啟動自動開戶後，總統川普今天鼓勵家長為子女申領投資帳戶。這項計畫旨在讓孩童參與股市投資，而本次開戶措施大幅擴大其推行規模。

華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普在白宮橢圓形辦公室的一場活動中，提到這項計畫正式名稱時表示：「川普帳戶規模已超乎所有人的想像，甚至超出原本認為可能達到的程度，我們當初可是抱著非常、非常大的期待。」

美國財政部上週宣布相關規定，將自動為未滿18歲孩童開戶，這是經濟學家與倡議人士長期以來的目標。他們表示，非強制性的投資，往往只會造福本就涉足股市的富裕家庭。

白宮表示，改採自動開戶機制後，擁有個人投資帳戶的孩童人數，已從原先約1000萬人增至目前的7000萬人。

聖路易華盛頓大學（Washington University in St.Louis）研究資產累積社會計畫的教授黃進表示：「這是朝正確方向邁出的一大步，讓全美所有符合資格的孩童都能納入其中，及早開始積累財富。」

他表示，兒童早期投資計畫可以幫助孩子未來購屋、創業及準備退休，也與較高的教育成果，以及童年時期較佳的社交與情緒發展有關。

家長和監護人仍須透過川普帳戶應用程式或美國國稅局（IRS）申請子女的帳戶。2025年1月1日至2028年12月31日出生的兒童，帳戶可獲得1000美元的單次存入開戶金。

黃進表示，對於兒童，尤其是來自低收入家庭的孩子來說，這些申辦手續依然是享受該帳戶權益的障礙。

美國財政部上週發布的新規定指出，實施自動開戶機制能讓低收入族群的兒童受惠，並能誘發私人捐款者、非營利組織及政府部門向這些帳戶挹注資金。

新規指出：「這些決定提高為川普帳戶受益人群體提供資金的吸引力，預計每年將帶來數十億美元額外的大眾捐款與資助。」

白宮指出，約8成川普帳戶屬於年收入不到20萬美元的家庭。

稅務政策非營利機構租稅基金會（Tax Foundation）首席經濟學家麥布萊德（William McBride）指出，這些變革很可能「增強川普帳戶發揮慈善管道功能的能力」。

川普 帳戶 華盛頓郵報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

善用兒少補助 定期定額幫孩子存第一桶金

電子支付帳戶也要報CRS！ 勤業眾信籲業者及早盤點客戶資料

留學生在美工作門檻暴增！川普政府出新招 首次申請實習要223萬

9月定期定額大洗牌 0050居冠、凱基台灣TOP 50掛牌半年躍居前四

相關新聞

美法院裁定續押！FBI揭張婉瑩中國帳戶收錢 砸逾3千萬求交保失敗

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，洛杉磯聯邦法院法官7日裁定，華裔女房仲張婉瑩有潛逃之虞，將繼續羈押。檢方指出，張婉瑩在中國擁有大筆資金，還持有一本至今未找到的中國護照。儘管她提出價值超過120萬美元（約台幣3822萬元）的房產作為保釋擔保，法官仍拒絕讓她交保。

川普鼓勵家長申領兒童投資帳戶 自動開戶惠及7000萬人

美國政府啟動自動開戶後，總統川普今天鼓勵家長為子女申領投資帳戶。這項計畫旨在讓孩童參與股市投資，而本次開戶措施大幅擴大其...

戴隱形眼鏡洗澡出事！美19歲女右眼遭寄生蟲入侵失明

美國發生1宗戴隱形眼鏡洗澡導致眼睛嚴重感染的罕見個案。1名19歲少女在旅居多明尼加期間戴著隱形眼鏡洗澡，不幸遭到水中的阿米巴原蟲（阿米巴變形蟲）入侵眼角膜，引發嚴重的「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），最終右眼嚴重受損，其間因誤診導致病情加劇，失明長達2個月才獲得正確治療。眼科專家亦提醒，隱形眼鏡造成的眼角膜微創會削弱防禦，切勿戴著隱形眼鏡接觸任何水源，以免病原體趁虛而入。

扯！美國航空長途客機6洗手間故障 急降紐約逾3小時才續飛

美國航空（American Airlines）一架10月6日從馬德里飛往德州達拉斯（Dallas）的波音777客機，因機上洗手間數量不足，被迫降落至紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。

留學生在美工作門檻暴增！川普政府出新招 首次申請實習要223萬

美國川普政府再度出手打擊外國學生入學，國土安全部7日提議大幅提高國際學生參加選擇性實習訓練（Optional Practical Training，OPT）的費用，首次申請將由學校支付7萬美元（約223萬元新台幣）。

跟監賴清德兒被逮 FBI：張婉瑩具高度潛逃風險 中國護照下落不明

美籍華裔女房仲張婉瑩（Wanying Zhang）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日在洛杉磯機場遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。她7日接受羈押聽證，哥倫比亞廣播公司（CBS）7日引述執法消息人士透露，FBI認為張婉瑩具有高度潛逃風險，擔心她一旦獲釋可能逃離美國；消息人士更指出，張婉瑩另持有一本中國護照，但FBI搜索她住處時並未找到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。