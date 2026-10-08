美法院裁定續押！FBI揭張婉瑩中國帳戶收錢 砸逾3千萬求交保失敗

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，洛杉磯聯邦法院法官7日裁定，華裔女房仲張婉瑩有潛逃之虞，將繼續羈押。檢方指出，張婉瑩在中國擁有大筆資金，還持有一本至今未找到的中國護照。儘管她提出價值超過120萬美元（約台幣3822萬元）的房產作為保釋擔保，法官仍拒絕讓她交保。

此外，美國助理聯邦檢察官艾爾博根（Amanda Elbogen）7日在法庭上揭露，張婉瑩（Wanying Zhang）曾從一家「未經註冊的加密貨幣交易所」業者收到19萬美元（約台幣605萬元），款項匯入她在中國的銀行帳戶；而且她在中國還有數十萬美元資金可供動用。

張婉瑩現年34歲，居住在加州橘郡，是一名房地產經紀人。她涉嫌在2025年依照中國政府官員指示，前往西雅圖監視賴總統長子賴廷與一家。她在10月4日遭聯邦調查局在洛杉磯機場逮捕，被控未依登記在美國境內充當外國政府代理人。

檢方在洛杉磯聯邦法院向法官金史蒂夫（Steve Kim）指出，張婉瑩的一名兄弟曾為中國政府工作，而她的父母及兄弟姊妹目前均居住中國。調查人員也發現，張婉瑩在中國擁有一家公司，中國的銀行帳戶經常有資金匯入。

艾爾博根7日也在法庭證實，張婉瑩另持有一本中國護照，但調查人員4日搜索她在加州的住處時，並未找到這本護照。

檢方認為，張婉瑩與中國有密切的家庭及財務聯繫，一旦獲釋便可能逃離美國，因此反對讓她交保。法官最終採納檢方主張，裁定張婉瑩繼續接受聯邦羈押。