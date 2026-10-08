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中國海外華人中心主管涉賄斐濟官員 美下令禁止入境

中央社／ 納迪7日綜合外電報導

美國國務院表示，一名為中國政府工作的斐濟華人涉嫌行賄當地官員，美方已禁止這名男子入境。

法新社報導，華府今天指出，斐濟首都蘇瓦（Suva）海外華人服務中心主任趙福剛代表中方利益涉及「重大貪腐」。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）說：「趙福剛濫用公職身分，透過向斐濟公民行賄，以推動中國政府、企業及犯罪利益。」

皮戈特表示：「他的行為構成重大貪腐，並對美國在斐濟的利益造成不利影響。」

華府指出，趙福剛與直系親屬將不得入境美國。

美國駐蘇瓦大使館表示，趙福剛的行為讓這個太平洋島國面臨來自中國政府、企業及犯罪集團的「外國惡意影響」。

北京當局聲稱，海外華人服務中心主要在海外協助中國公民處理行政事務，例如換發駕照等。

然而人權團體指控，這些中心是北京推動海外利益的幌子，包括鎖定與監控異議人士。

斐濟 國務院 美國國務院

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