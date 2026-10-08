戴隱形眼鏡洗澡出事！美19歲女右眼遭寄生蟲入侵失明
美國發生1宗戴隱形眼鏡洗澡導致眼睛嚴重感染的罕見個案。1名19歲少女在旅居多明尼加期間戴著隱形眼鏡洗澡，不幸遭到水中的阿米巴原蟲（阿米巴變形蟲）入侵眼角膜，引發嚴重的「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），最終右眼嚴重受損，其間因誤診導致病情加劇，失明長達2個月才獲得正確治療。眼科專家亦提醒，隱形眼鏡造成的眼角膜微創會削弱防禦，切勿戴著隱形眼鏡接觸任何水源，以免病原體趁虛而入。
少女戴隱形眼鏡洗澡遭自來水寄生蟲入侵
據外媒綜合報導，事發於2025年6月，19歲的少女Grace當時正在多明尼加旅居。其間她曾佩戴隱形眼鏡洗澡、刷牙，由於當地自來水未經完全淨化處理，水中含有棘阿米巴原蟲，寄生蟲因而附著在隱形眼鏡上並侵入角膜，導致Grace眼睛出現嚴重感染。多明尼加官方旅遊資訊亦曾指出，當地自來水未經完整淨化處理，水質不宜直接飲用。
誤診皰疹開錯眼藥水導致病情加劇
起初，Grace僅感到眼睛輕微發癢與乾澀，但數天內病情迅速惡化，出現嚴重紅腫及極度畏光，1周後視力急劇下滑。醫生花了相當長的時間才確診病因，其間甚至誤診為皰疹感染並開出類固醇眼藥水，導致病情加劇。Grace在幾乎失明長達2個月後才獲得正確治療。
Grace在2025年10月透露，病情最嚴重的時候，每隔30分鐘就得點1次眼藥水，整個療程預計長達半年至1年，目前她的右眼瞳孔已被疤痕組織遮蓋，僅能感知模糊光線。
棘阿米巴角膜炎治療難度極高
眼科醫生解釋，隱形眼鏡長時間貼著眼角膜，會在表面形成細微損傷，削弱眼睛本身的天然防禦機制。當接觸到含有棘阿米巴原蟲的水源時，病原體便會趁虛而入。棘阿米巴角膜炎治療難度極高，且對多種藥物具抗藥性。
專家亦提醒，無論是游泳、泡澡還是淋浴，切記不可戴著隱形眼鏡接觸水分。
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文章授權轉載自《香港01》
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