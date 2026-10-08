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留學生在美工作門檻暴增！川普政府出新招 首次申請實習要223萬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7日在德州聖安東尼奧出席共和黨參議員候選人派克斯頓（Ken Paxton）的競選造勢活動。路透
美國總統川普7日在德州聖安東尼奧出席共和黨參議員候選人派克斯頓（Ken Paxton）的競選造勢活動。路透

美國川普政府再度出手打擊外國學生入學，國土安全部7日提議大幅提高國際學生參加選擇性實習訓練（Optional Practical Training，OPT）的費用，首次申請將由學校支付7萬美元（約223萬元新台幣）。

美聯社與路透報導，美國各大專院校大量招募海外學生，視為學費收入來源，科技公司及其他產業也雇用許多國際學生擔任技術職位。OPT允許外國學生在學期間或畢業後從事與主修科系相關的工作，上課期間每周最多可參加20小時工作訓練，畢業後通常可工作一年，部分科學、科技、工程和數學（STEM）科系學生可再延長兩年。

目前參加OPT計畫的費用約500美元（約1.6萬元新台幣）。但根據7日上網公布的政府公告，新規上路後，學校須為每名持F-1簽證的非移民學生首次申請OPT支付7萬美元，之後每次申請另付3萬美元（約96萬元新台幣）。

代表國際教育界的NAFSA協會執行長范塔．奧（Fanta Aw）表示，OPT讓國際學生獲得實務經驗，也能填補需求旺盛的STEM領域人力缺口。她在書面聲明中表示：「把國際學生的才華、觀點和抱負趕走，只會傷害美國的創新、經濟成長、勞動力發展和全球領導地位。」

不過，國土安全部表示，加收費用是為因應簽證計畫中的詐欺與濫用，並稱OPT是「廉價外國勞工的輸送管道」。新規旨在「打擊詐欺、強化移民制度的完整性，並保護美國勞工」，同時確保雇主、學生及機構從事符合F-1非移民入境目的的活動。

路透報導，這項提案須經30天公眾意見徵詢期後才能定案。國土安全部表示，規則定案後將再等60天才會生效，讓學校、學生及雇主有時間準備。不過，美聯社指出，提案也可能面臨高等教育團體或商業協會提出法律挑戰，進而延後實施。

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