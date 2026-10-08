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川普將頒美國國家科學獎章 傳馬斯克與黃仁勳獲殊榮
美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，總統川普預計將頒發美國國家科學獎章給SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等人。
路透社報導，根據美國國家科學基金會（NationalScience Foundation）網站，國家科學獎章是美國科學家與工程師的最高榮譽。
根據福斯新聞，谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）、黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰也將獲頒國家科學獎章。
另據美國專利商標局（U.S. Patent and TrademarkOffice）網站，戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）將獲頒國家技術與創新獎章（National Medal of Technology and Innovation），這是美國技術成就的最高榮譽。
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