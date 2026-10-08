川普將頒美國國家科學獎章 傳馬斯克與黃仁勳獲殊榮

日本長期奉行「非核三原則」，即不擁有、不製造、不引進核武，但日本媒體引述知情人士報導，日本首相高市早苗政府預定在年底前修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，修訂方案之一是啟動討論自衛隊引進核動力潛艦的方針。

2026-10-08 00:00