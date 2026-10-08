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美FCC擬擴大限制 禁中國實驗室測試電子產品
美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，將於29日表決，以禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行檢測，包括智慧型手機、相機和電腦等，擴大先前針對中國的措施。
路透社報導，美國聯邦傳播委員會指出，將禁止中國等拒絕給予美國境內測試實驗室互惠待遇國家的測試實驗室及認證機構。
美國聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）表示，在2025年有82%的電子產品在中國接受測試，而中國與美國並無協議。
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