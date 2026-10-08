不只跟監賴總統之子…張婉瑩疑查我官員在美地址

美籍華裔女房仲張婉瑩四日在洛杉磯機場遭美國聯邦調查局（ＦＢＩ）逮捕，她涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家。根據ＦＢＩ文件，張婉瑩疑似也被大陸官員囑咐取得一名台灣民選官員在加州爾灣地址。

ＦＢＩ調查發現，張婉瑩至少與二名疑似北京官員聯繫。根據訴狀，二○二五年三月三日，張婉瑩與「中國官員一」互傳訊息，她主動詢問對方：「你上次提到的那個地址，我只記得門牌號碼，忘了後面街名」，並試著確認街名。

對方回覆「謝謝你記得。我們已把那件事弄清楚，不用麻煩你了」。訴狀未公布這名官員身分，僅形容此人曾公開強烈表達反對中共。