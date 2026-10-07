騙不同代理孕母狂生 加州華裔富豪夫妻虐待21名子女裁定各6億台幣交保

美國南加州一對育有21名子女的夫妻遭控長期虐待孩子，甚至透過家中32支感應攝影機監看保母管教過程。檢方指控，兩人不僅對代理孕母隱瞞真實家庭狀況，孩子出生後還疑似遭受毆打、體罰，部分虐待行為甚至每天發生。

據NBC News報導，58歲的張思薇（Silvia Zhang，音譯）與宣國軍（Guojun Xuan，音譯）日前遭警方逮捕。兩人住在洛杉磯市中心一處豪宅，警方去年因一名2個月大嬰兒頭部受傷送醫而展開調查。檢方指控，2025年5月4日，一名保母曾重擊嬰兒頭部，但夫妻直到數天後才尋求醫療協助。涉案保母李春梅（Chunmei Li，音譯）目前也遭控重罪虐童，但尚未落網。

調查人員進一步發現，夫妻倆多年來在家中經營代孕安排，從全美各地尋找代理孕母。洛杉磯郡檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，兩人曾向代理孕母謊稱張思薇體質難以受孕，隱瞞家中已經有許多小孩的事實。其中一名女性曾接受兩次代孕，每次最高獲得7萬5000美元（約新台幣239萬元）；另一名懷孕7個月的代理孕母，甚至不知道夫妻當時已育有16名孩子。另有一人被告知他們正在尋找「奇蹟寶寶（指父母經歷多年不孕或多次流產，而得到的寶寶）」，獲支付13萬5000美元（約新台幣430萬元）。

檢方表示，21名孩子多數由不同代理孕母生下，之後被集中養育在這棟豪宅。屋內設有3間「學習室」，孩子必須長時間坐在書桌前讀書，由保母監督。霍克曼指控，宣國軍不僅透過監視器觀看保母管教，有一次甚至被拍到要求保母「打得更用力」；另一次則疑似親自毆打孩子，並抓住孩子的手臂將其提起。

檢方還指控，夫妻要求保母及孩子掩蓋虐待痕跡，甚至將孩子帶進沒有攝影機的房間，屋外可以聽見裡面的哭喊聲。兩人被控共謀虐童及恐嚇證人等罪，庭上均否認指控並表示無罪。兩人的辯護律師克雷姆斯（Mitchell Krems）強調，宣國軍並未虐待孩子，早在得知嬰兒遭保母虐待後就將對方解雇。

目前21名孩子均已由州政府安置。檢方原要求夫妻每人1億美元（約新台幣31.9億元）交保金，法官最終裁定兩人各以2000萬美元（約新台幣6.37億元）交保，並須居家監禁，同時禁止探視子女。