快訊

國巨湧入「一整個三重人口」！暴增近40萬散戶 股東數竟超車中信金

專訪／助民團推大罷免撕裂台灣？沈伯洋稱「非發起人」：是憲法賦予權力

台積電法說前目標價先噴 麥格理喊4,410元、創內外資最高價

聽新聞
0:00 / 0:00

騙不同代理孕母狂生 加州華裔富豪夫妻虐待21名子女裁定各6億台幣交保

聯合新聞網／ 綜合報導
美國南加州一對夫妻倆育有21名子女，卻傳出不當虐待。示意圖／ingimage
美國南加州一對夫妻倆育有21名子女，卻傳出不當虐待。示意圖／ingimage

美國南加州一對育有21名子女的夫妻遭控長期虐待孩子，甚至透過家中32支感應攝影機監看保母管教過程。檢方指控，兩人不僅對代理孕母隱瞞真實家庭狀況，孩子出生後還疑似遭受毆打、體罰，部分虐待行為甚至每天發生。

NBC News報導，58歲的張思薇（Silvia Zhang，音譯）與宣國軍（Guojun Xuan，音譯）日前遭警方逮捕。兩人住在洛杉磯市中心一處豪宅，警方去年因一名2個月大嬰兒頭部受傷送醫而展開調查。檢方指控，2025年5月4日，一名保母曾重擊嬰兒頭部，但夫妻直到數天後才尋求醫療協助。涉案保母李春梅（Chunmei Li，音譯）目前也遭控重罪虐童，但尚未落網。

調查人員進一步發現，夫妻倆多年來在家中經營代孕安排，從全美各地尋找代理孕母。洛杉磯郡檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，兩人曾向代理孕母謊稱張思薇體質難以受孕，隱瞞家中已經有許多小孩的事實。其中一名女性曾接受兩次代孕，每次最高獲得7萬5000美元（約新台幣239萬元）；另一名懷孕7個月的代理孕母，甚至不知道夫妻當時已育有16名孩子。另有一人被告知他們正在尋找「奇蹟寶寶（指父母經歷多年不孕或多次流產，而得到的寶寶）」，獲支付13萬5000美元（約新台幣430萬元）。

檢方表示，21名孩子多數由不同代理孕母生下，之後被集中養育在這棟豪宅。屋內設有3間「學習室」，孩子必須長時間坐在書桌前讀書，由保母監督。霍克曼指控，宣國軍不僅透過監視器觀看保母管教，有一次甚至被拍到要求保母「打得更用力」；另一次則疑似親自毆打孩子，並抓住孩子的手臂將其提起。

檢方還指控，夫妻要求保母及孩子掩蓋虐待痕跡，甚至將孩子帶進沒有攝影機的房間，屋外可以聽見裡面的哭喊聲。兩人被控共謀虐童及恐嚇證人等罪，庭上均否認指控並表示無罪。兩人的辯護律師克雷姆斯（Mitchell Krems）強調，宣國軍並未虐待孩子，早在得知嬰兒遭保母虐待後就將對方解雇。

目前21名孩子均已由州政府安置。檢方原要求夫妻每人1億美元（約新台幣31.9億元）交保金，法官最終裁定兩人各以2000萬美元（約新台幣6.37億元）交保，並須居家監禁，同時禁止探視子女。

加州 華裔 代孕 虐童

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每週運動150分鐘才夠？研究：12分鐘高強度運動也可能降低早逝風險

影／海龜正在產卵竟坐上去！情侶阿曼海灘玩過頭惹眾怒 當局出手了

坐牢享VIP待遇？吹牛老爹爆花錢請囚犯煮飯、有人按摩還能喝名酒

愛吃龍蝦、魚子醬…金正恩體重超過140公斤 健康狀況遭密切監控

相關新聞

騙不同代理孕母狂生 加州華裔富豪夫妻虐待21名子女裁定各6億台幣交保

美國南加州一對育有21名子女的夫妻遭控長期虐待孩子，甚至透過家中32支感應攝影機監看保母管教過程。檢方指控，兩人不僅對代理孕母隱瞞真實家庭狀況，孩子出生後還疑似遭受毆打、體罰，部分虐待行為甚至每天發生。

川普批准槍決胡德堡槍擊案兇手 12月將在原犯案基地伏法

美國國防部5日宣布，2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）將由行刑隊槍決。美聯社報導，陸軍代理部長特爾（Adam Telle）6日進一步宣布，哈桑將於12月3日在他當年行兇的胡德堡執行死刑。

美媒：康乃爾輪暴案兄弟會事後企圖串供 1男反控遭女方這樣性侵

美國康乃爾大學2024年10月發生一起輪暴案，一名20歲女大學生指控，她在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時，但7人事後均未遭刑事起訴，直到女子今年9月16日提起民事訴訟，案情細節才重新曝光，引發全美強烈反彈。美國廣播公司（ABC）新聞報導，涉事兄弟會成員事後曾急於控制事件影響，其中一名被控男子更反稱自己才是性侵受害者。

康乃爾性侵案 兄弟會曾要目擊者噤聲 事後過程曝光

康乃爾大學集體性侵案持續輿論發酵。ABC News取得的校方紀錄顯示，在2024年傳出兄弟會性侵事件後，康乃爾大學校警部門曾接獲一匿名人士提供的線索，對方稱Chi Phi兄弟會的領導層曾要求一名潛在目擊者保持沉默，並讓所有成員們統一口徑，否則事件傳開的話，「所有涉事人員以及兄弟會的聲譽都會毀掉。」

涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕 保釋金各2000萬

洛杉磯亞凱迪亞市住處養育21名代孕孩童、身陷風波的宣國軍（Guojun Xuan）與妻子Silvia Zhang 6日早上遭逮捕，面臨多項刑事指控。檢方將尋求一億元保釋金，法官裁定兩人的保釋金各為2000萬元。

亞利桑納設台北辦事處 州長收中方2警告信仍未理會施壓

美聯社報導，亞利桑納州7月宣布設立台北經濟文化辦事處後，中國駐洛杉磯總領事館曾兩度致函州長郝愷悌，要求她出面反對並阻止設處。不過，郝愷悌未理會中方施壓，並在10月5日親自出席鳳凰城辦事處開幕儀式表示，「亞利桑納州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑納州與台灣之間的夥伴關係」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。