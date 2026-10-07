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川普批准槍決胡德堡槍擊案兇手 12月將在原犯案基地伏法

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。資料照片。美聯社
2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。資料照片。美聯社

美國國防部5日宣布，2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）將由行刑隊槍決。美聯社報導，陸軍代理部長特爾（Adam Telle）6日進一步宣布，哈桑將於12月3日在他當年行兇的胡德堡執行死刑

美軍自1961年以來從未執行死刑。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）先前在X發文指出，哈桑當時向手無寸鐵的美國士兵開槍，期間高喊「真主至大」，造成13人死亡、32人受傷。國防部長赫塞斯建議以行刑隊槍決，總統川普也已批准。

特爾6日在X貼出他簽署的命令書，宣布哈桑將於美國中部時間12月3日下午1時，在胡德堡由行刑隊執行死刑。

哈桑是一名陸軍精神科醫師，當時走進士兵正在接受健康檢查的醫療大樓，使用配有雷射瞄準器的手槍開火。他表示，犯案是為了阻止這些士兵前往阿富汗殺害他的穆斯林同胞。哈桑在審判中幾乎沒有為自己辯護，並告訴陪審員，證據將顯示他就是槍手，還形容自己是一名已經「轉換陣營」的士兵。

川普批准處決後，一連串行刑程序隨即啟動。不過，根據《陸軍律師》（Army Lawyer）雜誌5月刊登的一篇文章，哈桑仍可向聯邦民事法院提出人身保護令（habeas corpus）上訴，讓相關程序暫停，時間可能長達數年。

槍擊 川普 五角大廈 赫塞斯 死刑 美國國防部

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