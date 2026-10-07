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美媒：康乃爾輪暴案兄弟會事後企圖串供 1男反控遭女方這樣性侵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
康乃爾大學6日在伊薩卡校區舉行全校座談會，討論校方處理兄弟會性侵案的方式。圖為會場內懸掛的康乃爾大學旗幟。路透
康乃爾大學6日在伊薩卡校區舉行全校座談會，討論校方處理兄弟會性侵案的方式。圖為會場內懸掛的康乃爾大學旗幟。路透

美國康乃爾大學2024年10月發生一起輪暴案，一名20歲女大學生指控，她在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時，但7人事後均未遭刑事起訴，直到女子今年9月16日提起民事訴訟，案情細節才重新曝光，引發全美強烈反彈。美國廣播公司（ABC）新聞報導，涉事兄弟會成員事後曾急於控制事件影響，其中一名被控男子更反稱自己才是性侵受害者。

紐約郵報指出，以「無名女」（Jane Doe）為代號的這名女大生提出指控聲稱，康乃爾大學Chi Phi兄弟會成員英格爾斯（Matthew Ingalls）引發這起輪暴事件；他曾邀請「無名女」到兄弟會會館，之後也被指參與性侵，但未遭刑事起訴。根據ABC新聞檢視的簡訊，兄弟會會長傳訊問英格爾斯：「你上一次和『無名女』說話是什麼時候？」

英格爾斯回覆「昨天」，接著問：「接下來的行動計畫是什麼？我應該打電話（給她）嗎？我不認為她會通報這件事。」

不過，ABC新聞檢視紀錄發現，英格爾斯後來告訴調查人員，自己當晚醉得太厲害，無法表示同意，並稱自己才是這起事件的受害者。2025年2月，他更寫信給康乃爾大學《教育法修正案》第九條（Title IX）調查人員，指控校方「誘捕」，並暗示可能對「無名女」提出申訴。

英格爾斯在郵件中寫道：「畢竟，你們收到資訊，得知我去年11月在失去行為能力時遭她雞姦，而你們卻一次都沒有想過，依照程序告知我身為這起性侵事件倖存者享有的權利？光是我到了現在2月才不得不把這件事告訴你們，就證實了我最擔心的事情：這套程序充斥著性別歧視。」

ABC新聞指出，康乃爾校方當時曾發布全校警報，通知學生校內一個兄弟會傳出強暴事件。校警局隔天接到匿名線報，稱Chi Phi兄弟會領導層要求一名可能的目擊者保持沉默，因為若事件細節在校園傳開，「所有涉事者以及兄弟會的名聲都會被毀掉」。

一名女學生告訴調查人員：「Chi Phi開了一場會，基本上是要讓所有男生對發生的事情說法一致。我可以確定，有關這件事的GroupMe群組訊息存在。」她還說，兄弟會成員把事件描述為一場「雙方同意的群交」，但也擔心「會影響他們的形象」。

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性侵 兄弟 康乃爾

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