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挨2毒針仍倖存 田納西州女囚恢復意識且能開口說話

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國田納西州上週替女囚派克注射致命藥物執行死刑失敗，她的律師團今天表示，派克已恢復意識且能開口說話，但預後狀況尚不明朗，目前仍在醫院接受重症照護。

綜合法新社和路透社報導，現年50歲的派克（Christa Pike）1995年犯下殺人案被判死刑，一週前在田納西州河灣最高戒備監獄（Riverbend Maximum Security Institution）執行死刑，共施打兩劑理應致命的強效藥物戊巴比妥（pentobarbital）。

然而，派克在死刑過程中死裡逃生，隨即被送往醫院治療。她當時陷入昏迷、仰賴呼吸器維持生命，情況危急。

派克的律師團表示，她「在幾乎不可能的情況下撐了過來」，目前已「恢復意識且能說話，並持續接受醫療照護」。

他們說：「儘管她的雙臂受到嚴重傷害，目前仍被手銬與腳鐐鎖在病床上。她的恢復情況在醫學上前所未見，但預後情況仍不明朗，但至少可以預期需要長時間復原。」

派克的律師團再次呼籲田納西州州長李比爾（BillLee）將她的死刑改判為不得假釋的無期徒刑。

李比爾已暫停執行該州今年排定的其餘死刑，等待獨立調查結果出爐，田納西州獄政首長斯特拉達（Frank Strada）已請辭，將於本月離職。

1995年1月，當時年僅18歲的派克與男友將他們在職訓中心就業團（Job Corps）的19歲同學斯勒莫（Colleen Slemmer）誘騙至林地，加以凌虐殺害，甚至在被害人胸口刻下常被視為撒旦象徵的五角星圖案，案發當時引發媒體大幅報導。

派克的律師曾以其犯罪時年紀尚輕、童年遭受性侵以及包括創傷後壓力症候群（PTSD）等心理健康問題為由，尋求減刑或特赦。

根據發布美國死刑相關數據與分析的非營利組織「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center），派克似乎是已知首名在死刑藥物注入體內後，依然倖存的個案。

意識 說話 死刑

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