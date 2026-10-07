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安杜里爾砸1184億元建新造船廠 川普站台力挺
美國國防科技公司安杜里爾今天宣布，將斥資37億美元（約新台幣1184億元），在馬里蘭州興建一座造船廠，預計創造3100個工作機會，總統川普也親自出席發布典禮。
路透社報導，日前拿下美國海軍29億美元（約新台幣928億元）合約的安杜里爾（Anduril）表示，這座位於馬里蘭州史派羅斯角（Sparrows Point）、鄰近巴爾的摩港的高科技造船廠，將負責製造海軍「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力潛艦的各項零組件。
俄羅斯全面入侵烏克蘭以及中東衝突爆發後，美國和盟國正全面擴大武器生產。
川普對著台下以美國海軍官校學生為主的群眾說，「就在史派羅斯角這裡，你們將打造出美國的下一代潛艦」，並稱「美國納稅人將取得新造船廠40%的股份」，但未說明持股結構與運作機制。
11月國會期中選舉將至，川普正全力展現他的政策有效帶動就業成長並振興製造業。民調顯示，受到生活成本攀升疑慮的拖累，川普領導的共和黨已流失不少選民支持。
美國政府目前已擁有4座造船廠，但這些廠區主要負責現役艦艇的維修保養，而非打造全新艦艇或生產新型艦艇的零組件。
這座名為「兵工廠2號」（Arsenal-2）的新廠，預計2030年之前正式投入營運。
安杜里爾目前正在加州興建另一座廠區，生產維吉尼亞級潛艦的零組件，並計劃在巴爾的摩造船廠投入營運後，進一步擴大生產更大型的潛艦模組和艦體分段。
安杜里爾由拉奇（Palmer Luckey）在2017年創立，以替美軍和盟軍打造的自主系統、無人機和軟體最為知名。
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