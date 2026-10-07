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豪宅淪恐怖屋！美國華裔夫婦代孕養逾20童爆虐待 32部監視器拍下施暴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華裔夫婦宣國軍與張思薇身陷代理孕母醜聞，6日因涉嫌共謀虐待兒童等多項罪名遭逮捕。圖為兩人豪宅空拍畫面，攝於2025年7月16日。美聯社
美國華裔夫婦宣國軍與張思薇身陷代理孕母醜聞，6日因涉嫌共謀虐待兒童等多項罪名遭逮捕。圖為兩人豪宅空拍畫面，攝於2025年7月16日。美聯社

美國加州夫婦宣國軍（Guojun Xuan，音）與張思薇（Silvia Zhang，音）身陷代理孕母醜聞，6日遭逮捕。洛杉磯郡檢察官霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，兩人面臨多項罪名指控，包括共謀虐待兒童及勸阻證人作證，稱這是一起「前所未見的虐待兒童案件」。

CBS新聞與華爾街日報報導，宣國軍與張思薇均出生於中國大陸。當局2025年因虐童疑雲搜查兩人位於亞凱迪亞（Arcadia）的豪宅，並將21名兒童交由兒童保護機構安置。這些孩子大多透過代理孕母出生，事件也引發全美關注。

洛杉磯郡警局警探6日上午在豪宅將兩人逮捕。一名鄰居表示，現場可見直升機與警察，整個街區都拉起封鎖線。警局長盧納（Robert Luna）表示，兩人隨後被送往帕薩迪納法院接受提訊，均表示不認罪，目前仍遭羈押，保釋金各訂為2000萬美元。

調查始於2025年5月，當時張女帶一名頭部受傷的兩個月大男嬰前往醫院。盧納指出，張女向醫院人員說明傷勢如何造成時「似乎沒有說實話」，院方因此通報警方。警方隨後前往這對夫婦的住處，發現的情況「引發了更嚴重的疑慮」。

霍克曼在記者會上表示，6日提交的起訴書內容令人極度不安，涉及駭人聽聞的懲罰、毆打與虐待兒童行為。他將這對夫婦的豪宅形容為「恐怖屋」，指出孩子們每天有數小時被安排坐在三個不同的「學習中心」（Learning Centers），由保母監督。夫婦倆還在豪宅各處設置32部動作感應攝影機，將畫面傳送至書桌附近的電視，監看保母如何管教兒童。

霍克曼表示，監視器拍下保母打屁股、掌摑及毆打兒童的畫面。華爾街日報指出，霍克曼指控這對夫婦允許保母毆打及體罰孩子，有時甚至直接指示施虐，起訴書也提及宣國軍親自毆打兒童的畫面。其中一名保母李春梅（Chunmei Li，音）涉嫌毆打該名兩個月大男嬰的頭部。當局先前已對李女發出逮捕令，但她目前仍在逃。

霍克曼指出，這對夫婦為何透過代理孕母生下如此多的孩子，以及孩子們的親生父母身分，仍在調查中。曾替張女與宣男生下兩名孩子的代理孕母卡斯特利亞諾斯（Maria Castellanos），得知兩人被捕後表示，她曾經信任張女，但問題不只是這對夫婦。她說：「我很憤怒，所有相關人員竟然都沒能阻止這一切，讓孩子們遭受這些痛苦。我對整個過程、整件事都感到憤怒。」

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