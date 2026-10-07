中國涉在美監控賴總統之子 彭斯：北京是美最大威脅

一名女子被指控替中國政府在美監視總統賴清德之子賴廷與及其家人，遭美國當局逮捕。美國前副總統彭斯今天表示，中國是21世紀美國面臨的最大經濟與戰略威脅；美媒社論指出，中共並未表現像是世界和平的力量，這起事件就是最新證據。

34歲的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場準備離境前往中國時，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。張婉瑩涉嫌受中國官員指示、在美監視賴總統之子賴廷與及其家人，外媒報導，她昨天在洛杉磯聯邦法院首次出庭後遭羈押。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天在社群平台X發文指出，「中國是21世紀美國面臨的最大經濟和戰略威脅」，並分享「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）針對中國涉嫌在美監控賴總統之子的社論。

社論寫道，目前華府最熱門的說法是，川普政府希望和中國達成「戰略穩定」，這是美好的抱負，但中國共產黨並未表現得像是世界一股和平的力量，最新證據就是北京涉嫌在美國對台灣總統的兒子進行間諜活動。

社論指出，賴總統兒子目前看來住在美國並在華盛頓州工作。毫無疑問，中共想要蒐集有關賴總統家人的情資，可用來「勒索或傷害台灣的總統及其政黨」，值得注意的是，北京竟認為自己能在美國本土做出這樣的事而不會被追究。

社論寫道，「這起案件只是中國在美間諜活動的冰山一角」，其他例子還包括企圖滲透美軍以竊取機密、滲透企業以盜取技術，監視大學校園、流亡的中國異議人士及在美留學的中國學生。

社論直指，不論中國國家主席習近平如何發表有關美中關係穩定的聲明，「重要的是北京的實際作為，中國在全球各地的行為，包括在美國本土的行動，損害美國利益」。

此外，聯邦調查局指出，這起案件揭露中國政府明目張膽的陰謀，也表明FBI會堅定「捍衛民主盟友的主權」，打擊中國政府及任何外國敵對勢力，企圖在美國境內進行的跨國鎮壓。