路透民調：美國拉美裔選民要背棄共和黨

路透／易普索（Reuters／Ipsos）5日公布最新民調顯示，美國總統川普施政滿意度仍處歷史低點。許多西語裔（拉美裔）選民對他的執政表現不滿，計劃在下月期中選舉背棄川普所屬的共和黨。

這份為期六天的民調顯示，全美僅32%民眾認同川普的施政表現，與9月的路透／易普索調查結果持平；這是他從政生涯以來的最低紀錄。

西語裔選民曾在2024年總統大選協助川普勝選，當時他拿下近半數西語裔選票，相較於2020年大選約三分之一大幅成長。然而，川普決定對伊朗開戰引發高通膨，民眾生活大受影響，使得他近月來的支持度持續下滑。目前僅24%西語裔民眾認同川普在白宮的表現，創下他在兩任總統任期內的最低紀錄。

川普低迷的聲望正重創共和黨選情。在距離11月3日投票不到一個月之際，登記選民支持民主黨與共和黨的比率為44%比37%。在無黨派獨立選民中，民主黨以37%比21%大幅領先，另有28%的獨立登記選民尚未決定。

在攸關川普本屆任期最後兩年國會兩院掌控權的這場選戰中，僅26%西語裔登記選民打算投給共和黨。