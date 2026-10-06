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美期中選舉大洗牌？俄亥俄州提前投票開跑 恐左右國會兩院控制權誰屬
美國俄亥俄州今天開始提前投票。無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）評估當地一席聯邦參議院、兩席聯邦眾議院席次呈「勢均力敵」拉鋸，其選舉結果可能左右國會兩院控制權誰屬。
路透社報導，尤其物價持續高漲在內問題掀起的民怨沸騰正在席捲全美之際，這個中西部州今天開放選民投下神聖一票。
在野黨通常會在期中選舉中較具優勢。共和黨目前雖然同時掌控白宮和國會兩院，在川普民意支持度創下32%的新低之際，民主黨在距離11月3日選舉不到一個月的此刻聲勢看漲。
由於川普在俄亥俄州聲勢一直望風披靡，政治觀察人士密切關注該州選情，特別是在過去普遍支持民主黨的藍領階層中。
該州的17張選舉人票2016年、2020年及2024年都由川普拿下，雖然2020大選他敗給民主黨對手拜登。
外界關注先前轉投共和黨的失望民主黨選民這次是否會回歸，以及是否有大批無黨籍選民不再支持川普領導的共和黨。
當地約3.4%的通膨率令民眾怨聲載道，不僅食品價格攀升，能源和住房成本也飆漲。
川普於2月28日發動未對全國清楚交代原因的對伊朗戰爭，更讓選民憂心是否會演變成為另一場「無止境戰爭」。
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