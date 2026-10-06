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美國喬治亞州鄉間千人派對爆槍擊！逾50槍釀2死35傷 槍手仍在逃

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國喬治亞州維也納4日發生大規模槍擊，造成至少2人死亡、35人受傷。當局在現場調查。美聯社
美國喬治亞州維也納4日發生大規模槍擊，造成至少2人死亡、35人受傷。當局在現場調查。美聯社

美國喬治亞州南部鄉間上周末一場大型街區派對發生槍擊，造成2人死亡、35人受傷。開槍者身分不明，截至5日仍在逃，當局也未公布新的相關資訊。

美聯社報導，案發地點是喬州小鎮維也納（Vienna），當地約有3000名居民，這場派對是為慶祝杜利郡高中（Dooly County High School）贏得返校節美式足球賽，但活動並非由學校主辦，也未取得市政府許可。大批慶祝人群聚集在橫跨4個街區的區域，杜利郡警局長皮維（Craig Peavy）指出，4日凌晨有超過1000人過了午夜許久仍在慶祝，期間現場開了超過50槍。

目擊者費爾頓（Antoria Felton）開了2小時車，帶著女兒和另外6名女孩前往維也納。她表示，現場原本一切平靜，卻突然「子彈到處亂飛」，慌忙尋找女兒等人時，看見「躺在地上的孩子中槍了」。她說：「我唯一想做的事，就是找到這些女孩。所有人都四散各處，每個人都在跑。真的非常可怕。」

當局4日在記者會上未透露可能的犯案動機，也未說明是一名或多名槍手犯案，確切中槍人數同樣未公布。皮維指出，兩名死者都姓傑克森，分別為21歲及23歲，來自不同地方。喬治亞州調查局表示，兩人看來沒有親屬關係。

當局表示，35名傷者多數中槍，也有人在混亂逃離現場時受傷，其中部分傷勢危急住院。皮維表示，他預料返校節會吸引大量校友及外地訪客，因此事前已加派警力執勤與巡邏。第一波槍聲響起、警員趕往現場後，大約一個街區外又傳出更多槍聲。

皮維表示，這場慶祝活動原本規模盛大且氣氛平和，卻因槍擊事件蒙上陰影。他說：「人實在太多了，而且真的很難弄清楚到底發生了什麼事。」並表示：「在有來自不同地方的人參加的大型派對上，不只是當地人，有時候就會出現問題。」

截至5日，當局尚未宣布有人遭逮捕，皮維也未立即回覆電話留言，喬治亞州調查局表示目前沒有進一步消息。

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