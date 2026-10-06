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美航女乘客機上酒醉脫褲做不雅行為 涉猥褻案已移交FBI調查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架波音737 MAX 8客機。圖為示意圖，非文中所指班機。路透
美國航空一架波音737 MAX 8客機。圖為示意圖，非文中所指班機。路透

美國航空一架從巴爾的摩飛往邁阿密的航班9月發生一名酒醉女子起飛後脫下褲子，做出不雅行為，讓其他乘客感到非常不舒服。

紐約郵報5日報導，邁阿密-戴德郡警局提交的事件報告顯示，事件發生在9月11日晚間。46歲女子英澤（Katy Inzer）在班機起飛後不久做出猥褻舉動，一名同機乘客向空服員投訴，表示英澤「脫下褲子並開始自慰，同時發出不適當的聲音」。

報告指出，空服員上前處理後，英澤停止自慰、穿回褲子，並「在剩餘航程中睡著了」。警員在佛州找到英澤時，發現她「身上有強烈的酒精飲料氣味，且雙眼充血」。報告記載，她表示因為「睡著了」，不記得據稱發生的不當性行為。

這起事件最先由《The Smoking Gun》報導。由於事件發生在飛行途中、案件管轄權不明，邁阿密-戴德郡警局已將報告轉交聯邦調查局（FBI）。

每日星報報導，英澤在馬里蘭州東岸一家酒吧暨燒烤餐廳工作。她向警方表示，航班延誤兩個小時，因此在登機前喝了好幾杯酒。據稱事發兩天後，她在臉書發布佛州之旅的照片，並寫道：「上帝給我們一些小小的情書，叫做雲朵、花朵和雨。」目前尚不清楚FBI調查進展，但似乎尚未對英澤提出任何指控。

紐約郵報已聯繫FBI詢問最新進展，英澤與邁阿密-戴德郡警局均未立即回應詢問。

猥褻 FBI

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