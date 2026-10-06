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川普喊「我做得很好」！支持率卡政治生涯低點 西語裔倒向民主黨

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日赴內布拉斯加州格蘭德艾蘭參加造勢活動後，返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地。路透
美國總統川普5日赴內布拉斯加州格蘭德艾蘭參加造勢活動後，返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地。路透

路透／益普索（Reuters/Ipsos）5日完成的民調顯示，美國總統川普支持率近日維持在政治生涯低點，許多西語裔選民不滿他的施政表現，並計畫在下月期中選舉中拒絕支持共和黨

這項為期6天的全美網路民調共調查4506名成年人，誤差範圍約為2個百分點。結果顯示，32%的美國人肯定川普的總統表現，與9月持平；川普當時的支持率已降至政治生涯最低點。

川普2020年競選連任時獲得約三分之一西語裔選票，2024年則贏得接近一半，並在西語裔選民助力下勝選、二度入主白宮。但近幾個月來，隨著美國人承受川普決定與伊朗開戰所引發的高通膨，對川普的支持逐漸減弱。目前只有24%的西語裔美國人認可他的施政表現，也是川普兩個總統任期中的最低比例。

此外，只有26%的西語裔已登記選民計畫在這次選舉中投給共和黨，約52%計畫支持民主黨，比例約為共和黨的兩倍，也是川普上任以來民主黨在西語裔選民中取得的最大優勢。

川普2月對伊朗發動戰爭後，汽柴油價格大幅上漲，帶動消費者通膨飆升。路透／益普索民調顯示，生活成本已成為美國人決定投票時最關心的議題。民調也顯示，川普低迷的支持率正拖累共和黨選情。已登記選民中，44%傾向民主黨，37%傾向共和黨；獨立選民則以37%對21%傾向民主黨，但仍有28%尚未決定。

50歲以上族群對期中選舉尤其重要，因為年長選民歷來占選民相當高比例，但共和黨在這個族群中的優勢今年明顯縮小。50歲以上選民中，共和黨僅以44%對42%領先民主黨2個百分點，低於去年12月的8個百分點。至於50歲以下選民，民主黨則領先18個百分點。

不過，衛報報導，川普5日搭機飛往內布拉斯加州前，對支持率問題不以為意。被問及近期民調顯示西語裔選民對他的支持下降時，川普說：「我做得很好。」隨後批評CNN及其他媒體。

川普 民主黨 共和黨

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