設台北辦事處遭施壓！美媒曝亞利桑那州長收中方2封警告信

美聯社報導，美國亞利桑那州7月宣布設立台北經濟文化辦事處後，中國大陸駐洛杉磯總領事館曾兩度致函州長郝愷悌，要求她出面反對並阻止設處。不過，郝愷悌未理會中方施壓，並在10月5日親自出席鳳凰城辦事處開幕儀式表示，「亞利桑那州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑那州與台灣之間的夥伴關係」。

根據亞利桑那州州長辦公室提供給美聯社的文件，台灣外交部7月宣布將在鳳凰城設立辦事處後，郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）先後收到中國駐洛杉磯總領事館兩封信。

中方在7月3日的信中要求郝愷悌「駁斥台灣當局的這項企圖，並制止任何損害中國與亞利桑那州友誼與合作的政治伎倆」，8月21日又再度致函重申立場。相關信件最早由鳳凰城廣播電台KJZZ披露。

不過，郝愷悌5日仍與台灣外交部長林佳龍共同出席「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」開幕儀式。她致詞表示：「亞利桑那州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑那州與台灣之間的夥伴關係。」她強調，隨著雙方經濟夥伴關係持續深化，州政府正動員所有可用資源，支持台灣企業在亞利桑那州擴大發展。

中國駐美大使館發言人劉暢則在同日發表聲明，重申北京「堅決反對中國台灣地區與美國進行任何形式的官方往來，包括與美國聯邦及州政府的往來」。

鳳凰城辦事處是台灣在美國設立的第14個辦事處，主要任務之一是深化科技產業合作，尤其是半導體製造，同時服務當地日益增加的台灣民眾。

隨著台積電大舉投資設廠，台灣與亞利桑那州的經貿關係近年迅速升溫。台積電已承諾再投入1000億美元擴大鳳凰城北部廠區，使其在當地總投資額增至2650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資。

台灣前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，目前約有500名台灣工程師在亞利桑那州協助台積電提升產能。鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）也形容，當地台灣社群甚至出現某種程度的「嬰兒潮」，部分醫院產房已因應需求推出中文服務。