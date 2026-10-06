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美墨邊境傳槍擊 海防無人傷兩國部署數百兵力

中央社／ 墨西哥市5日綜合外電報導

在美方通報美國海岸防衛隊人員於美墨邊境地區遭槍擊並還擊後，墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，已派遣500名墨國軍人前往與美國德州接壤的塔茅利巴斯州。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，根據美國海岸防衛隊發言人的聲明，9月26日，海岸防衛隊人員與聯邦執法單位在德州加爾塞諾（Garceno）附近執行攔截任務時，遭來自墨西哥邊境的槍擊。發言人表示，海岸防衛隊人員無人受傷。官員並未說明是誰開槍。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天要求美方提供相關跨境槍擊證據。這起事件前一天由美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群平台X發文提及。

薛恩鮑姆今早在記者會指出，墨西哥軍方並未偵測到有槍火自墨西哥越境射向美國。不過，她表示，「為了避免類似情形」，兩國已決定在邊境兩側採取對應的軍力部署。

根據墨西哥國防部的說法，這項行動自10月4日開始，地點在塔茅利巴斯州（Tamaulipas）與德州（Texas）邊界，共有500名墨西哥陸軍與國民兵進駐，並配合直升機、無人機及反無人機設備支援。

美國軍方尚未立即回應通報的槍擊事件。根據海岸防衛隊聲明，槍擊事件的相關情況仍在調查中。

法新社報導，塔茅利巴斯州部分地區正由東北集團（Northeast）和墨海灣集團（Gulf）兩大幫派爭奪控制權。美國已於2025年2月將它們列為外國恐怖組織。

強生表示，新部署的墨西哥士兵將直接與美方人員聯繫。

強生在貼文寫說：「我們計劃共同巡邏共享邊境的兩側，保護各自的社區，並讓犯罪及恐怖組織更難以運作。」

自2025年重返執政以來，美國總統川普（DonaldTrump）不斷施壓墨西哥，加強打擊跨境毒品走私與非法移民。

川普曾提出美軍支援，但薛恩鮑姆已多次拒絕。

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