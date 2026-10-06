快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

川普下令放寬免稅柴油使用限制 盼壓低燃油價格

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，允許駕駛人在公共道路使用免稅的紅色柴油（dyed diesel）。這類柴油以往僅供農業機械及其他非道路設備使用。

法新社報導，如今距離美國期中選舉僅剩數週，伊朗戰爭推升油價，也讓川普所屬的共和黨也面臨壓力。

川普在內布拉斯加州的1場造勢活動中表示，這項行政命令將「正式取消非道路用途的限制，讓任何人都能以任何理由購買免稅的紅色柴油」。

川普還坦言自己並不熟悉這種燃料。他對台下群眾開玩笑地說：「我根本不知道那到底是什麼，但不管是什麼，據說都非常好。」

紅色柴油與一般柴油基本無異，但免徵公路燃料稅。

不過，與行政命令同時發布的白宮說明文件顯示，實際放寬幅度並沒有川普在台上宣布的那麼大。

行政命令並未直接取消公路柴油稅，而是要求財政部長貝森特（Scott Bessent）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）協商，將公共道路使用紅色柴油所應繳的稅款延後至年底再徵收，期間不計利息或罰款，並尋找徹底取消相關稅金的方法。

白宮表示，聯邦政府主管機關及各州州長可自行決定暫停相關稽查，並免除駕駛人本應負擔的稅務責任。

白宮說明文件並未提及伊朗，而是將油價上漲歸因於俄烏戰爭以及全球煉油產能不足。文件還指責由民主黨執政的州以推動綠色能源政策為由關閉煉油廠。

川普也在造勢活動中稱讚本月七大工業國集團（G7）達成的協議。根據協議，G7將在未來4個月透過國際能源總署（IEA）協調釋出1億桶戰略儲油，其中包括優先釋出大量柴油。

先前川普曾提議禁止美國出口柴油。柴油是卡車、農業機械及工程機具的主要燃料之一。

近幾週來，美國柴油價格創下每加侖超過6美元的歷史新高。主要供應國之一俄羅斯因為烏克蘭攻擊其燃料設施而加強出口限制，使全球市場供應壓力進一步升高。

柴油 油價 免稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉川普面臨選民檢驗 民主黨瞄準國會掌控權

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

沙國：全球石油供給緩衝「少得嚇人」 重建庫存至少費時兩年

日相高市缺席G7線上會議 日政府：法國會前臨時安排

相關新聞

在美跟監賴總統兒！華裔女房仲首出庭神情冷靜 前鄰居曝1事說不通

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示、在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，面臨聯邦調查局（FBI）刑事指控。她5日首度在洛杉磯聯邦法院出庭，全程幾乎不發一語，僅發言確認姓名和表示了解被控罪名；預計7日將舉行羈押聽證會。

川普批准！美軍65年來首次處決軍人 胡德堡槍擊案兇手將以槍決伏法

美國國防部5日宣布，2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）將由行刑隊槍決，這將是美國軍方60多年來首次執行死刑。

今晨國際頭條一次看／法央行警告債務危機 川普改變介入南美政局方式

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

分離派贏得魁北克省選 承諾川普卸任後辦脫加公投

加拿大魁北克省今天舉行省級選舉，由主張獨立的「魁人黨」勝出。魁人黨承諾將在美國總統川普卸任後舉行脫加公投，使加國總理卡尼...

作業暗藏指令揪AI作弊 美大學教授各出奇招

隨著AI作弊氾濫，美國大學的師生間宛如展開「貓捉老鼠」攻防戰。由於AI偵測工具誤判率高，大學教授們只能各出奇招，除了在作...

美國麻疹創35年最嚴重 賓州1004例198住院5死

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，全美今年通報近3900例麻疹病例，為1991年以來最嚴重的一年；其中，賓州今年麻疹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。