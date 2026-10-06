川普下令放寬免稅柴油使用限制 盼壓低燃油價格

美國總統川普今天簽署行政命令，允許駕駛人在公共道路使用免稅的紅色柴油（dyed diesel）。這類柴油以往僅供農業機械及其他非道路設備使用。

法新社報導，如今距離美國期中選舉僅剩數週，伊朗戰爭推升油價，也讓川普所屬的共和黨也面臨壓力。

川普在內布拉斯加州的1場造勢活動中表示，這項行政命令將「正式取消非道路用途的限制，讓任何人都能以任何理由購買免稅的紅色柴油」。

川普還坦言自己並不熟悉這種燃料。他對台下群眾開玩笑地說：「我根本不知道那到底是什麼，但不管是什麼，據說都非常好。」

紅色柴油與一般柴油基本無異，但免徵公路燃料稅。

不過，與行政命令同時發布的白宮說明文件顯示，實際放寬幅度並沒有川普在台上宣布的那麼大。

行政命令並未直接取消公路柴油稅，而是要求財政部長貝森特（Scott Bessent）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）協商，將公共道路使用紅色柴油所應繳的稅款延後至年底再徵收，期間不計利息或罰款，並尋找徹底取消相關稅金的方法。

白宮表示，聯邦政府主管機關及各州州長可自行決定暫停相關稽查，並免除駕駛人本應負擔的稅務責任。

白宮說明文件並未提及伊朗，而是將油價上漲歸因於俄烏戰爭以及全球煉油產能不足。文件還指責由民主黨執政的州以推動綠色能源政策為由關閉煉油廠。

川普也在造勢活動中稱讚本月七大工業國集團（G7）達成的協議。根據協議，G7將在未來4個月透過國際能源總署（IEA）協調釋出1億桶戰略儲油，其中包括優先釋出大量柴油。

先前川普曾提議禁止美國出口柴油。柴油是卡車、農業機械及工程機具的主要燃料之一。

近幾週來，美國柴油價格創下每加侖超過6美元的歷史新高。主要供應國之一俄羅斯因為烏克蘭攻擊其燃料設施而加強出口限制，使全球市場供應壓力進一步升高。