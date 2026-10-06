川普批准！美軍65年來首次處決軍人 胡德堡槍擊案兇手將以槍決伏法

美國國防部5日宣布，2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）將由行刑隊槍決，這將是美國軍方60多年來首次執行死刑。

國會山莊報與ABC新聞報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在X發文寫道：「國防部長赫塞斯已建議由美國陸軍行刑隊槍決被定罪的恐怖分子哈桑，川普總統也已批准。哈桑這名聖戰分子2009年在胡德堡向手無寸鐵的美國士兵開槍，攻擊期間高喊『阿拉至大』，造成13人死亡、32人受傷。」

帕內爾表示，「哈桑的審判日終於來臨」，陸軍部長將決定行刑時間和地點。目前尚未公布具體安排，但陸軍政策規定，處決不得早於總統批准後60天，且須在150天內執行。

哈桑犯案時是陸軍精神科醫師，2009年11月5日在胡德堡軍事基地的士兵戰備處理中心（Soldier Readiness Processing Center）開火，之後遭槍擊重傷並被逮捕。他被判13項預謀謀殺罪及32項謀殺未遂罪成立，2013年遭判死刑，之後被送往堪薩斯州萊文沃思堡（Fort Leavenworth）一處軍事拘留中心，目前是陸軍司法體系4名死囚之一。

ABC新聞6月曾引述內部文件及知情官員報導，陸軍一直在規劃執行軍事死刑。這項名為「堅決正義行動」（Operation Resolute Justice）的計畫2月對內發布，要求陸軍官員與聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）協調，將死囚從堪薩斯州萊文沃思堡的美國紀律兵營（U.S. Disciplinary Barracks），轉移至印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦死刑執行設施。

美聯社報導，自1608年以來，至少有144名平民囚犯遭槍決。最近一次是2025年的67歲男子西格蒙（Brad Sigmon），他因2001年殺害前女友的父母，2002年被判處死刑，之後自行選擇槍決。

美軍上一次處決軍人則是在1961年，當時二等兵班奈特（John Bennett）因在奧地利性侵並企圖殺害一名11歲女孩而遭處決，此後未再執行軍人死刑。