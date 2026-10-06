美國麻疹創35年最嚴重 賓州1004例198住院5死

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，全美今年通報近3900例麻疹病例，為1991年以來最嚴重的一年；其中，賓州今年麻疹病例突破1000例，創下30多年來單一州最大規模疫情。

綜合美聯社和路透社報導，過去兩年，美國已有8例與麻疹相關的死亡，超越過去30年來的總和。

自去年初以來，包括德州、猶他州以及南卡羅來納州在內的數個州均有大規模疫情，其中南卡羅來納州通報997例，是疫情最嚴重的州之一。

● 麻疹疫情蔓延 紐約州宣布災難緊急狀態

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天針對鄉村地區及鄰近州的麻疹疫情，宣布全州進入災難緊急狀態。這是自2025年麻疹病例開始激增以來，美國各州首次做出此類宣告。

根據行政命令，紐約州擴大可施打MMR三合一疫苗的醫療人員範圍，MMR疫苗可預防麻疹、腮腺炎及德國麻疹；此外，也允許註冊護理師為疑似麻疹病例下達檢驗指令，以及讓藥師為2歲以上幼童施打疫苗。

侯可發布聲明表示：「沒有人應該因為本可透過疫苗預防的疾病而重病或死亡。」

根據行政命令，紐約州截至10月3日已通報108例麻疹病例，其中92例自7月15日以來發生於18個郡疫苗接種率偏低的鄉村地區，遠高於往年同期水準。

州長辦公室指出，這些病例中有7例位於紐約市，其餘101例分布於州內其他地區。當地衛生部門自7月15日起，已在鄉村地區施打逾1000劑MMR疫苗。

● 賓州疫情破千 疫苗接種率下降

衛生官員表示，賓州目前的疫情源於4月、費城（Philadelphia）以西地區。今年累計1004例，包括198人住院及5人死亡。

已有數十年未有美國州份疫情突破1000例，上一次還要追溯至1990年代初期紐約市為期數年的疫情，當時感染人數超過4500人。

賓州並非唯一疫情持續升溫的州，鄰近的俄亥俄州今年也通報超過200例。

衛生專家指出，這類疫情爆發與疫苗接種率偏低有關。

美國2000年透過維持高疫苗接種率，消除了麻疹在境內的傳播，但近年接種率下滑，已低於防止疫情所需的95%覆蓋率。

國際衛生官員預計11月開會，評估美國與墨西哥是否已失去麻疹消除地位。