美國汽油價格高漲 川普歸咎民主黨與烏克蘭襲俄

美國總統川普（Donald Trump）今天在社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文把汽油價格高漲歸咎於烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠，並稱伊朗戰爭不再是該問題的原因。

川普發文寫道：「推升汽油價格的原因不再是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），因為現在幾乎每天都有創紀錄數量的桶裝原油運出，而是『煉油廠』這個詞，俄羅斯煉油廠正被烏克蘭炸毀。」

美國將於11月初進行期中選舉，川普所屬共和黨面臨失去國會掌控權的可能性，他這篇貼文還怪罪加州等民主黨執政州關閉了煉油廠。

川普指出：「而在加州等藍州，我們的煉油廠正被民主黨人關閉。」