美駐中大使重申川普堅定挺台 強調美對台政策不變

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）今天在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售為例反駁外界質疑。

龐德偉在X平台貼出日期標示為9月27日的兩則中英對照聲明，其中一則聲明寫道：「總統川普在台灣方面的立場，是我所知的人當中最堅定的。他表示得非常清楚，我們的一中政策沒有改變。」

這份聲明提及：「我們支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。習主席（中國國家主席習近平）已多次聽見川普總統的表述。」

文中指出：「川普總統的對台軍售，已比1979年以來任何一任美國總統高出50%，因此，我不接受認為他沒有為台灣做到我們應做一切的說法。」

龐德偉在另一則聲明中表示：「川普總統沒有改變美國的一中政策。我們全面支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。我們沒有改變對台的立場。我們不支持獨立。我們同樣不支持脅迫。」