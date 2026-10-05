快訊

黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

12歲童豆腐岬獨泳體力耗盡險遭吞沒 海巡拋繩袋搶命驚險畫面曝

3颱共存！明後天降雨趨緩「低溫下探20度」 這時間氣溫回暖水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

美駐中大使重申川普堅定挺台 強調美對台政策不變

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國駐中國大使龐德偉（左）今天在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普（右）對台立場堅定。 美聯社
美國駐中國大使龐德偉（左）今天在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普（右）對台立場堅定。 美聯社

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）今天在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售為例反駁外界質疑。

龐德偉在X平台貼出日期標示為9月27日的兩則中英對照聲明，其中一則聲明寫道：「總統川普在台灣方面的立場，是我所知的人當中最堅定的。他表示得非常清楚，我們的一中政策沒有改變。」

這份聲明提及：「我們支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。習主席（中國國家主席習近平）已多次聽見川普總統的表述。」

文中指出：「川普總統的對台軍售，已比1979年以來任何一任美國總統高出50%，因此，我不接受認為他沒有為台灣做到我們應做一切的說法。」

龐德偉在另一則聲明中表示：「川普總統沒有改變美國的一中政策。我們全面支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。我們沒有改變對台的立場。我們不支持獨立。我們同樣不支持脅迫。」

川普 對台 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳川普「短時間內」將決定140億美元對台軍售！俞大㵢受訪喊話加快

140億美元軍售仍待放行 俞大㵢接受彭博專訪：進度顯然可以再快一些

美增派第3艘航艦赴中東！川普嗆：若無滿意協議 期中選後打伊朗

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

相關新聞

美駐中大使重申川普堅定挺台 強調美對台政策不變

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）今天在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售...

美期中選舉川普面臨選民檢驗 民主黨瞄準國會掌控權

距離美國期中選舉剩下1個月，民主黨將目光鎖定國會掌控權，一旦拿下國會，就能透過調查川普政府與阻撓其施政議程，讓總統川普在...

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首度出庭。根據美國法律，她最終若被依《美國法典》第18編第951條定罪，最高可能面臨10年徒刑，法院還可另外判處罰金。

康乃爾性侵案受害女子及律師頻遭威脅 被施壓撤告

康乃爾大學(Cornell University)一名女生提告一兄弟會七名成員對她性侵之後，其委任律師吉夫拉(Thomas P. Giuffra)4日表示，原告「無名珍」(Jane Doe)近期接獲多條威脅訊息，施壓要求她撤回訴訟。

全美大學1年通報逾8000起性侵案 性暴力危機名單藤校在列

康乃爾大學爆發集體性侵案，震驚全美，然而數據顯示，全美各大學校園2024年累計通報的性侵案超過8000起，包括常春藤名校也名列性暴力危機名單，值得外界關注。

明州禁AI生成裸像 聯邦上訴法院喊卡 馬斯克訴訟站上風

聯邦上訴法院2日命令明尼蘇達州禁止「裸化」(nudification，利用人工智慧生成裸體圖像)的法律暫停執行。這項裁決意味馬斯克在與明尼蘇達州間關於禁止AI生成裸體圖像是否違憲的爭議與訴訟中取得上風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。