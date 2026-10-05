美期中選舉川普面臨選民檢驗 民主黨瞄準國會掌控權

距離美國期中選舉剩下1個月，民主黨將目光鎖定國會掌控權，一旦拿下國會，就能透過調查川普政府與阻撓其施政議程，讓總統川普在剩餘任期陷入被動防守。

法新社報導，11月3日的美國期中選舉投票，成為選民對史上最動盪總統任期之一的檢驗；多項指標顯示，川普在邁入期中選舉之際，受歡迎程度低於現代民調史上任何一位面臨期中選舉檢驗的前任總統。

美國選民將選出眾議院全部435名議員和參議院100席中的35席，以及36個州的州長。這場選舉將決定誰能掌控負責立法、制定預算並監督白宮的國會機構。

美國選情預測網站「決策台總部」（Decision DeskHQ）預測民主黨75%的機率贏得眾議院，預計將以234席比201席取得過半優勢。該機構認為參議院的爭奪勝負難料，民主黨略占上風，可能以51席對49席勝出。

而僅掌控眾議院，就能讓民主黨主導強大的委員會並擁有傳喚權。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）誓言要「追究違法亂紀者的責任」，並表示若成為多數黨，其黨團將推動撤銷川普的關稅政策、結束美國對伊朗戰爭的介入，並恢復醫療保險補貼。

他並未排除對川普提出第3次彈劾的可能性。

若能贏得參議院控制權，影響更為深遠，這將使民主黨得以封殺川普的司法官員及閣員提名人選。

川普選擇將這場選舉視為對其政績的考驗，鑑於民調顯示川普支持率降至30%出頭至30%中段，創下其政治生涯新低，且僅有17%的人支持他處理物價與生活成本的方式，這無疑是一場高風險的賭注。

「華爾街日報」（ The Wall Street Journal）的一項調查顯示，自1990年以來，沒有任何一位總統在邁入期中選舉時的民調表現比川普更差。

川普重返白宮執政時曾承諾壓低通膨，但如今通膨率達到3.4%，高於他上任時的水平。

中東衝突已進入第8個月，汽油價格飆漲至每加侖4美元以上。僅約1/3的美國人支持對伊朗進行打擊。

愛荷華州、密西根州和俄亥俄州的共和黨參議員候選人已公開呼籲川普結束這場戰爭。

此外，在川普的長子收受一名與克里姆林宮有關聯的俄羅斯商人贈送的奢華結婚禮物後，一名現任共和黨參議員要求對此展開調查；這也是民主黨人在訴求生活負擔能力時，納入攻擊的一連串川普倫理爭議之一。

政治分析家、前聯邦參議院助理柯內舒斯基（Andrew Koneschusky）指出：「這場期中選舉可能會被載入史冊，成為史上最嚴重的自我造成政治傷害之一。」

「從關稅衝擊到伊朗戰爭，美國人民所感受到的許多經濟痛楚，以及川普所屬政黨11月可能感受到的政治痛楚，完全都是可以避免的。」