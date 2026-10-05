美國期中選舉11月3日登場 經濟、AI等5大議題一次看

美國期中選舉將於11月3日登場，選民將決定川普總統最後兩年任期的國會控制權，同時也將選出數十位州長以及數以千計的州級公職人員。

法新社報導，這場選戰是在經濟焦慮、戰爭、移民爭議、貪腐疑慮以及對人工智慧（AI）急遽擴張感到不安的多重因素交織下，在異常緊繃、一觸即發的局勢下展開。

雖然各家民調機構採用不同方法，詢問選民優先關注的議題，但大致都認同荷包問題最受關注。

皮尤研究中心（Pew Research Center）民調發現，經濟議題輕易成為選民最擔憂的問題，艾默生（Emerson）9月民調則顯示，伊朗戰爭、就業、關稅、油價、移民與AI監管等，為影響投票意向的重要因素。

以下為牽動美國期中選舉的5大議題：

● 就是經濟

生活負擔能力仍是最大議題。美國8月通貨膨脹率為3.4%，但這個政治問題不僅止於整體數據，選民在汽油、住宅、電費、食品雜貨與借貸上的支出都增加。

皮尤發現，被問到最希望國會候選人討論哪些議題時，29%的選民自發提及經濟問題，比例是其他類別的3倍以上。

約瑟夫．雷尼公共政策中心（Joseph Rainey Centerfor Public Policy）進行的另一項民調發現，57%的選民將生活用品、油價或水電費列為他們最關切的3大議題。

川普的關稅措施直接影響這場辯論，反對者指責關稅導致成本攀升，政府則主張他們是在保護美國產業並增加稅收。

● 伊朗戰爭

一場海外戰爭已成了國內攸關民生經濟的議題。今年2月爆發的美伊衝突推高能源成本，也變得極不受歡迎。

艾默生9月民調顯示，在調查的各項議題中，伊朗戰爭是最重要的單一議題；路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，只有34%的受訪者認同川普處理美伊衝突的方式。

在數個競爭激烈的選戰中，共和黨候選人紛紛呼籲結束戰事，在9月的一次表決中，有4名共和黨籍聯邦參議員加入民主黨行列，試圖遏制這場衝突。

● 移民

川普最具代表性的政治優勢，如今變得更為複雜棘手。

川普重返執政時曾承諾將大規模驅逐移民，但移民暨海關執法局（ICE）強硬行動與其他執法手段引發的爭議，削弱民眾對此的支持度。

路透社/益普索民調發現，55%的受訪者不認同川普處理移民的方式。同時，馬瑞斯特（Marist）民調發現，在選民更信任哪個政黨處理這個議題上，民主黨與共和黨基本上勢均力敵，這與共和黨2024年取得明顯優勢的情況相比呈現鮮明對比。

這種轉變在拉美裔中尤其顯著。一項針對競爭激烈的眾議院選區的民調發現，62%的拉美裔選民不認同政府在遣返與移民執法行動方面的作為。

● 川普、金錢與權力

川普本身也是一個議題，包括他如何運用他的職權。

川普已明確請求選民把這場選舉視同他本人參選，使這場選舉在某種程度上成為對他第2任期的公投。

根據皮尤的開放式民調，政府倫理道德的重要性排名第2，僅次於經濟，有9成選民提及這個議題。

麻薩諸塞大學安模斯特分校（University ofMassachusetts Amherst）民調發現，97%的美國人認為聯邦政府至少存在某種程度的腐敗；同時，有66%的受訪者說，他們幾乎不或根本不相信川普會避免利用他的總統職位來圖利其家庭企業。

民主黨人已承諾，如果他們贏得國會傳喚權，將對川普家族的商業往來展開調查，但共和黨人將這類指控斥之為黨派攻擊。

● AI殺入選戰

人工智慧（AI）已走出筆記型電腦，殺入競選戰場。

選民除了擔憂失業、安全與監管問題，如今也日益關注支撐AI所需的巨型資料中心。

近半數的美國人告訴皮尤，他們非常擔憂AI在經濟中扮演的角色；同時，50%的受訪者認為，資料中心對家庭能源成本造成負面影響，另有54%的受訪者認為，資料中心對環境不利。

在艾默生9月民調中，AI監管問題獲得令人意外的高度關注，僅次於移民與汽油價格。資料中心在全國的排名較低，但在包括俄亥俄州等州，隨著各大社區都在爭奪電力、水資源與建設，這已成了重大競選議題。

國會甚至在選前最後階段，還在辯論資料中心產生的電費應由誰支付，這證明了在2026年，就連伺服器機房也成為政治議題。

● 其他分歧線

並不是每一個美國人熟悉的文化戰爭議題，都會在2026年選戰占據主導地位，但其中幾項議題仍會引發嚴重分裂。

跨性別者權利持續在女子運動參賽資格上引發激烈爭論。醫療保健也是長期受關注的選戰議題，因為這涵蓋保險與藥物的費用，以及獲得醫療保障的途徑。

這些議題未必像生活負擔能力、伊朗或移民一樣，強烈主導全國期中選舉選戰走向，但對民主、共和兩黨某些陣營而言，仍是強而有力的動員工具。