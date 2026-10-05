賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 陸官員收照片連回3個讚

美國聯邦調查局（FBI）「4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔加州女房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她與一名同夥涉嫌受中國政府人員指示，在美國跟監一名台灣高層官員近親。美方公開訴狀中未點名這名被跟監的受害者是誰，但美媒引述執法人員消息人士指出，被監視對象正是賴總統長子賴廷與一家。

FBI調查發現，張婉瑩至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫。她目前居住加州爾灣，曾就讀北京國際關係學院；該校與中國情報體系、尤其國家安全部關係密切。張婉瑩與其中一名「中國官員1」曾是同學，兩人約2014年畢業後仍保持聯絡。2022年，她曾透過微信詢問對方「又是在部裡哪個局」，FBI據此認為她知道對方任職中國政府。

訴狀顯示，張婉瑩在任務前曾多次與相關人士在中國碰面。她2025年1月曾與中國官員1見面；6月底又在長沙與另一名「中國官員2」碰面，對方此前曾提到有一件關於「美國一棟房子」的事想問她；8月21日，她再赴杭州與中國官員2見面。FBI研判，監視西雅圖住家的任務就是在這段期間交付。

張婉瑩返美後一路向中國官員2回報行動進度。8月26日，她先告知下周可能去西雅圖」；到了9月1日登機前，又特地傳訊「現在登機去西雅圖」，甚至拍下登機證照片回傳報備。抵達西雅圖後，她與「1號人士」租車前往被害人住處附近守候。

FBI取得的鄰居監視器畫面顯示，兩人當天下午約4時50分抵達，直到約6時被害人及家人、包括孩童陸續返家後，才立刻拿起疑似手機的物品拍攝。1號人士拍照時，張婉瑩還一度將座椅往後放倒，疑似避免被發現。她同時透過微信向中國官員2即時回報「看到他了」、「我正在錄影」，並傳送2組登記在被害人名下的車牌號碼；之後雙方似乎還進行一次語音通話。

張婉瑩當天另傳出一段約16秒的住家影片，畫面中可聽見1號人士說「到了，就是這棟房子」，她則回應「對」。中國官員2收到後，立即以3個「強／讚」表情回覆。之後對方再索取房屋照片時，張婉瑩則進一步描述，住家門口停有2輛車、掛著一面美國國旗。

FBI探員在訴狀中指出，整趟行動帶有多項情報工作特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時便歸還，以及從車內監視目標。9月8日，張婉瑩還特別叮嚀1號人士，西雅圖照片「不要用微信或簡訊傳，一定要用AirDrop」，並稱「我要把照片傳回去，他要我今天傳回去」。FBI認為，她口中的「他」就是中國官員2，而改用AirDrop是為了降低留下可被追查紀錄的風險。

根據訴狀，張婉瑩是南加州持牌房地產經紀人，陪她赴西雅圖的1號人士則似乎在洛杉磯地區從事營造業，兩人都未登記為中國政府代理人，違反《美國法典》第18編第951條，未登記即充當外國政府代理人。

華裔女子張婉瑩2025年9月1日搭機前往西雅圖跟監前，拍下登機證照片，向中國官員1回報。圖/截自FBI訴狀

FBI取得的跟監被害人鄰居監視器畫面顯示，張婉瑩與1號人士在目標住處外等候，見被害人一家返回時，立刻拿起疑似手機的物品拍攝。圖/截自FBI訴狀

監視器畫面顯示，張婉瑩與1號人士當時正在赫茲租車公司租車，準備前往跟監。圖/截自FBI訴狀