傳川普「短時間內」將決定140億美元對台軍售！俞大㵢受訪喊話加快

美國總統川普與中國大陸國家主席9月在華府會晤前後，外界高度關注華府對台軍售，這也是對台灣方面較迫切的問題。對此，台灣駐美代表俞大㵢近日受訪彭博，呼籲美國加快通過對台灣的軍售案。

彭博另引述一名知情內部討論的川普政府高層透露，美國總統川普預計「短時間內」就總額140億美元對台軍售做出決定，但未透露說明具體時程。

俞大㵢受訪彭博節目「彭博本周」（Bloomberg This Weekend）在4日刊出，他表示，「軍售進度當然可以再快一些，我們希望，美方充分了解台灣當前面臨的威脅，我有信心美國將提供台灣所需的防衛裝備。」

俞大㵢表示，美方已「非常明確表示，美國對台政策沒有任何改變」。他強調，美國並未接受或回應習近平要求華府明確反對台灣獨立的訴求；若美方這麼做，將超越華府長期以來「不支持台灣獨立」的政策立場。

對於川習預計11月在中國舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以及12月在邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會期間會面，俞大㵢表示，台灣的目標是「確保台灣不會成為桌上的菜」。

9月川習會後，美國駐中國大使龐德偉爆料，川普曾詢問習近平是否有意購買美國武器，川普事後否認。

彭博指出，此事事關重大，影響不只是台灣本身。美國對台灣的支持也長期被視為檢驗美國在亞洲可信度的重要指標，包括日本、南韓等盟友都仰賴華府的安全承諾。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，若台灣發生危機時美國未能出手協助，也可能讓北京取得重大的地緣政治利益。她指出，台灣掌握全球大多數最先進晶片產能，是AI發展及美國資料中心與先進運算投資不可或缺的一環，「沒有台灣和台灣製造的晶片，這一切都不可能發生。」

現任布魯金斯研究所研究員、前美國國家安全會議官員何瑞恩（Ryan Hass）表示，他預期川普任內仍會有更多對台軍售，可能會拆分成規模較小的軍售案，並在川普與習近平完成互訪後推進。

儘管如此，軍售延宕以及華府傳出的相互矛盾訊息，已經產生影響。何瑞恩表示，川普「讓外界對美國是否堅定支持盟友產生如此大的不確定性」，等於「替中國的努力助長聲勢，讓台灣相信自己在這個世界上遭到孤立，只能獨自面對中國」。