快訊

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

緊急到加油機追著升空！美軍突撤英國基地12架B-1轟炸機 原因曝光

蔡康永挺沈伯洋遭出征炎上！陸網友灌爆抖音 「3600萬微博全清空」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳川普「短時間內」將決定140億美元對台軍售！俞大㵢受訪喊話加快

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日在俄亥俄州出席期中選舉造勢活動。路透
美國總統川普3日在俄亥俄州出席期中選舉造勢活動。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席9月在華府會晤前後，外界高度關注華府對台軍售，這也是對台灣方面較迫切的問題。對此，台灣駐美代表俞大㵢近日受訪彭博，呼籲美國加快通過對台灣的軍售案。

彭博另引述一名知情內部討論的川普政府高層透露，美國總統川普預計「短時間內」就總額140億美元對台軍售做出決定，但未透露說明具體時程。

俞大㵢受訪彭博節目「彭博本周」（Bloomberg This Weekend）在4日刊出，他表示，「軍售進度當然可以再快一些，我們希望，美方充分了解台灣當前面臨的威脅，我有信心美國將提供台灣所需的防衛裝備。」

俞大㵢表示，美方已「非常明確表示，美國對台政策沒有任何改變」。他強調，美國並未接受或回應習近平要求華府明確反對台灣獨立的訴求；若美方這麼做，將超越華府長期以來「不支持台灣獨立」的政策立場。

對於川習預計11月在中國舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以及12月在邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會期間會面，俞大㵢表示，台灣的目標是「確保台灣不會成為桌上的菜」。

9月川習會後，美國駐中國大使龐德偉爆料，川普曾詢問習近平是否有意購買美國武器，川普事後否認。

彭博指出，此事事關重大，影響不只是台灣本身。美國對台灣的支持也長期被視為檢驗美國在亞洲可信度的重要指標，包括日本、南韓等盟友都仰賴華府的安全承諾。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，若台灣發生危機時美國未能出手協助，也可能讓北京取得重大的地緣政治利益。她指出，台灣掌握全球大多數最先進晶片產能，是AI發展及美國資料中心與先進運算投資不可或缺的一環，「沒有台灣和台灣製造的晶片，這一切都不可能發生。」

現任布魯金斯研究所研究員、前美國國家安全會議官員何瑞恩（Ryan Hass）表示，他預期川普任內仍會有更多對台軍售，可能會拆分成規模較小的軍售案，並在川普與習近平完成互訪後推進。

儘管如此，軍售延宕以及華府傳出的相互矛盾訊息，已經產生影響。何瑞恩表示，川普「讓外界對美國是否堅定支持盟友產生如此大的不確定性」，等於「替中國的努力助長聲勢，讓台灣相信自己在這個世界上遭到孤立，只能獨自面對中國」。

川普 軍售 彭博

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

140億美元軍售仍待放行 俞大㵢接受彭博專訪：進度顯然可以再快一些

川習會後對台軍售仍懸而未決 川普盟友戴恩斯：可能只有他知道答案

華府僑社國慶升旗 俞大㵢：鳳凰城辦事處將揭牌拓展服務版圖

港媒：川普擬11月先訪菲律賓 避免亞洲行看起來只去中國

相關新聞

傳川普「短時間內」將決定140億美元對台軍售！俞大㵢受訪喊話加快

美國總統川普與中國大陸國家主席9月在華府會晤前後，外界高度關注華府對台軍售，這也是對台灣方面較迫切的問題。對此，台灣駐美代表俞大㵢近日受訪彭博，呼籲美國加快通過對台灣的軍售案。

140億美元軍售仍待放行 俞大㵢接受彭博專訪：進度顯然可以再快一些

台灣駐美代表俞大㵢表示，相信美國總統川普最終會核准更多對台軍售。目前台灣仍在等待一項總值140億美元的軍售案。

康乃爾醜聞 7狼性侵女生 2人僅寫報告

前年發生的美國康乃爾大學性侵案校內懲處最近曝光。七名被控性侵的兄弟會成員，僅兩人被校方開除，其餘有的只被停學、禁止進入校園，甚至只需接受相關防治課程和撰寫反省報告。網傳其中一人是南韓學生溫斯頓．李，身分是已故南韓前國務總理李洪九孫子。

物價狂漲…美國消費者錢照花 無懼CPI升幅連五月超越薪資

美國物價過去五個月來的升幅都大於薪資升幅，消費者卻繼續花錢，8月支出增速更達一年多來最快，汽車、服裝及餐飲支出皆告增加，主要靠住宅貸款、以食品銀行撙節支出來購買其他產品，或用人工智慧（AI）服務減少雜項支出，維持生活水準，也可望支撐企業獲利成長，也撐住股市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。