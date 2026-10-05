140億美元軍售仍待放行 俞大㵢接受彭博專訪：進度顯然可以再快一些

台灣駐美代表俞大㵢表示，相信美國總統川普最終會核准更多對台軍售。目前台灣仍在等待一項總值140億美元的軍售案。

俞大㵢接受彭博《This Weekend》節目訪問時說：「進度顯然可以再快一些，但我們希望美國——美國非常了解我們面臨的威脅，我也深信，美國會提供我們必要的裝備。」

川普積極拉攏中國大陸國家主席習近平，使外界對美國是否信守對台承諾產生疑慮，也讓這項軍售案更受矚目。

俞大㵢說，美國已「非常清楚表明，對台政策沒有改變」。他強調，習近平要求美國明確反對台灣獨立，美方並未「默許或回應」。若美國明言反對台獨，將超出華府長期以來不支持台獨的政策立場。

一位不願具名的美國官員表示，川普會在很短的時間內決定這項軍售案，但未進一步說明時程。川普9月在華府接待習近平時淡化這個議題，且一直表示「不久」會作決定。

川普先前曾形容，對台軍售是與北京交涉時「非常好的談判籌碼」。他與習近平討論台灣問題的方式，也有別於美國長期以來的做法。

川普和習近平預料今年還會在國際峰會上會面兩次。俞大㵢說，目標是「確保台灣不會成為桌上的菜單（menu）」。

兩位領導人訪問華府國家檔案館時，台灣問題也引發角力。據知情人士透露，中國大陸外交官在最後一刻確保館方不會展示1951年的《舊金山和約》。中國大陸未簽署這項條約。條約要求日本放棄對台灣的主權主張，卻未指定由哪個政府取得台灣主權。

共和黨籍眾議院議長強生上周也提到川普對台灣的支持紀錄。他接受福斯財經網訪問時說，台灣仍是「非常重要的夥伴、朋友和盟友」。強生表示，最新軍售案延遲核准，與「中東涉及和正在發生的種種事情」有關。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）認為，若台灣遭遇危機時，美國未能伸出援手，北京也可能因此取得重大的地緣政治優勢。

台灣生產全球大部分最先進半導體，無論是AI熱潮，或美國企業斥資數十億美元投資資料中心和先進運算，都少不了台灣。威爾許說：「沒有台灣，沒有台灣製造的晶片，這些都無法實現。」

對台灣而言，當前更迫切的問題是，華府是否會繼續提供必要軍備，讓台灣能抵擋中國大陸可能發動的攻擊。

前美國國家安全會議官員、現任布魯金斯研究所研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，他預料川普任內還會有更多對台軍售。兩位領導人11月赴中國大陸出席亞太經合會（APEC）峰會、12月赴邁阿密出席20國集團（G20）會議，完成相互訪問後，軍售可能以較小規模的方案推進。

即使如此，軍售延宕和相互矛盾的訊息，已帶來影響。何瑞恩表示，川普已使外界對美國是否堅定支持台灣疑慮加深，也讓北京更容易說服台灣民眾相信，面對中國大陸時，台灣只能孤軍奮戰。