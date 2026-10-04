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川普確認新AI沙皇由國家情報總監出任 負責保護美國利益

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天證實，美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）將出任白宮新的人工智慧（AI）任務小組領導人。時值越來越多研究人員對這項科技的潛在風險提出警告。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，白宮這支新的「超級智慧部隊」（Super IntelligenceForce）在克雷頓帶領下，將確保美國在AI發展上「繼續引領世界」。超級智慧是川普對AI的偏好稱法。

川普還說，這個小組的任務也包括「保護所有美國人的利益，以及提升其生活」。

克雷頓將是川普政府第2位所謂「AI沙皇」。川普重返白宮初期曾委派創業投資家塞克斯（DavidSacks）擔任這個職位，不過其後塞克斯去職，但仍擔任川普的AI事務顧問，如同美國AI晶片業巨頭輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳。

川普9月已預告，他將仿照自己上個總統任期內成立「太空軍」（Space Force）的做法成立1支 「AI部隊」（AI Force），並任命1名「沙皇」來協調美國聯邦政府的AI工作。

克雷頓過去多年擔任華爾街律師，曾在2008年全球金融危機期間替美國大投行高盛（Goldman Sachs）服務，也曾協助英國銀行巴克萊（Barclays）收購美國同業雷曼兄弟（Lehman Brothers）的資產。

克雷頓並曾在川普首任總統期間擔任美國證券管理委員會（SEC）主席，當時他大致抱持親商立場，但也對新興的加密貨幣產業採取執法行動。

川普 情報 總監

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