物價狂漲…美國消費者錢照花 無懼CPI升幅連五月超越薪資

美國物價過去五個月來的升幅都大於薪資升幅，消費者卻繼續花錢，8月支出增速更達一年多來最快，汽車、服裝及餐飲支出皆告增加，主要靠住宅貸款、以食品銀行撙節支出來購買其他產品，或用人工智慧（AI）服務減少雜項支出，維持生活水準，也可望支撐企業獲利成長，也撐住股市。

美國通膨率已連續六年超標，日用雜貨價格比2020年初上漲32%，一磅牛絞肉價格創下7.16美元新高；反觀薪資升幅，今年3月來就持續低於物價漲幅，消費者信心也都在今年初的低點附近盤旋。

不過，彭博資訊在分析企業季報後發現，消費者財務的健全度已改善。沃爾瑪指出，一些客戶改買較便宜的產品，尋求折扣，並購買賣場自有品牌產品。Darden餐飲公司也說，客人9月仍繼續光顧該公司的休閒快餐連鎖店。

消費者的因應作法之一，是利用「先買後付」服務，尤其是年輕人，從2021年以來這類消費金額平均每年增加約20%。消費者也將發票資料輸入ChatGPT，挑出產品最便宜的商店。另一些人從食品銀行取得食物，省下飯錢來買其他必需品。

由於新車價格衝到每輛5萬美元，許多民眾改用更長期的車貸，8月有31.3%的車貸還款期限超過六年，比率創新高。

較富裕的消費者則「變現」上漲的資產。摩根大通研究所指出，2019年來，民眾從投資帳戶提領現金的比率增加一倍，且各年齡層及所得層的民眾都是如此，顯示更多年輕人也利用投資財富來挹注消費。

另外由於房價上漲，一些屋主申辦住宅貸款來支應大額支出。第2季自有住宅貸款額比去年同期增加9.4%，達2017年來高點。由於屋主之前鎖定超低房貸利率，而現在利率超過7%，因此屋主能靠住宅支持大筆支出。