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確保美維持領先！川普正式成立「超級智慧小組」 指派國家情報總監任主席

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確保領先全球 川普發文宣布成立AI行動小組「超級智慧部隊」

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普3日在俄亥俄州為共和黨候選人站台。路透
美國總統川普3日在俄亥俄州為共和黨候選人站台。路透

美國總統川普4日在社群平台發文，宣布成立「超級智慧部隊」。美聯社等媒體報導，這是川普政府針對人工智慧（AI）議題的行動小組。

川普說，在白宮達成歷史性的「超級智慧協議」後，全球最重要的科技企業齊聚一堂，並確認對美國人民所肩負的責任。

川普宣布成立「超級智慧部隊」（Super Intelligence Force，SIF）。他說，超級智慧部隊的任務，是協調美國聯邦政府各部門的相關工作，確保美國持續在超級智慧領域領先全球。

川普說，許多人認為，超級智慧的重要性可能超越工業革命和網際網路，而這項技術也將保障所有美國人的利益，並改善他們的生活。

華爾街日報等媒體先前報導，這個特別小組將負責辨識AI可能帶來的威脅與機會，研擬因應方案，同時避免過度監管或法規被利益團體綁架而壓抑創新與競爭。小組也將檢視現行法律，以及AI系統遭駭、被破解或出現安全漏洞時，政府現有的通報與應變機制，並評估國會是否有必要採取進一步行動。

雖然這個單位本質上是針對AI議題的行動小組，但川普將其命名為「超級智慧部隊」，日前他還簽署命令要求將AI改稱超級智慧。

川普表示，超級智慧部隊將協調聯邦政府與消費者、公益團體、宗教組織、關鍵基礎設施供應商，以及超級智慧企業之間的合作與互動。

川普說，該「部隊」將由國家情報總監克雷頓領導，共同領導人包括聯邦貿易委員會主席佛格森、國防部次長麥可、聯邦政府人事管理局局長庫波爾，並向他本人及白宮幕僚長威爾斯報告。

川普 人工智慧 白宮

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