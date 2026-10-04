確保美維持領先！川普正式成立「超級智慧小組」 指派國家情報總監任主席

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

2026-10-04 14:35