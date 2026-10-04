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確保美維持領先！川普正式成立「超級智慧小組」 指派國家情報總監任主席
美國總統川普宣布成立「超級智慧小組」（SIF），並指派國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）擔任主席，SIF將與聯邦政府合作，「確保美國繼續領導全球超級智慧」。
川普4日在自家社群平台Truth Social發文表示，SIF將與消費者、公共利益團體、宗教組織、基礎建設供應商、產業領導商交流，結果直接呈報給他與白宮宮幕僚長威爾斯。
川普9月29日簽署行政命令，要求聯邦部會把人工智慧（AI）改稱為「超級智慧」（SI）。
川普並說，超級智慧的力量之大，可能超越工業革命和網際網路。
克雷頓受稍早接受美媒訪問時表示，該小組將在120天內完成報告，評估AI的風險與契機，以決定聯邦政府的責任所在，「無法搶得第一的風險很高」。
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