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川普選前再發錢 聯邦醫療保險長者可獲近3000元補助

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普近日宣布，美國政府將向提供給長者的聯邦醫療保險（Medicare）2000多萬名加入者發放一次性90美元（約新台幣2880元）補助，以協助其減輕每月保費負擔。

路透社報導，川普（Donald Trump）2日晚間在社群媒體發文表示，相關經費將來自聯邦醫療保險改善基金（Medicare Improvement Fund），且這項基金是由美國國會同意撥款20億美元（約新台幣636億元），用於完善聯邦醫療保險的按服務收費方案。

美國11月期中選舉將至，這是川普近來對選民祭出一系列財務利多政策的最新一例。由於美國對伊朗開戰後石油和天然氣價格大漲，導致美國人生活成本升高，民眾對於川普處理方式不滿，使其支持率一直偏低。

這場選舉關乎美國國會參眾兩院是否繼續由川普所屬的共和黨握有過半控制權，或是改為落入民主黨手中。川普9月曾提議，若選舉結果由共和黨繼續掌控兩院，每位美國成年公民將收到政府發放5000美元支票。

此外，川普政府近日已開始對近100萬名美國民眾發放每人500美元，白宮稱這是向根據「平價醫療法」（Affordable Care Act）購買健保的民眾退還超額收費。

而根據白宮在官方網站公布的川普最新政策部分施行細節，符合資格的長者大多數將在本月初收到90美元直接存入帳號，無直接入帳者則將收到支票。

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