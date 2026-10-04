快訊

兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

聽新聞
0:00 / 0:00

美國國家情報總監證實獲任AI沙皇 將帶領白宮新小組

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）在「華爾街日報」今天刊出的專訪中證實，美國總統川普已任命他擔任美國政府的「人工智慧（AI）沙皇」。

路透社報導，根據「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）的訪問，8月才出任國家情報總監（Directorof National Intelligence）的克雷頓在擔任AI沙皇後，將領導1個新的白宮小組，負責在120天內提出1份報告，分析AI構成的風險及帶來哪些機會。

克雷頓受訪時說，川普（Donald Trump）要求組成1個團隊，來確保美國在先進AI領域維持領先地位，讓美國民眾的利益獲得保護。

克雷頓指的是川普政府所稱的「超級智慧部隊」（Super Intelligence Force）。他強調：「若不領先，會帶來高風險。」

華爾街日報引述相關章程報導，克雷頓帶領的小組將檢視與AI有關的風險，以及關於AI違規、駭客攻擊與其他事件的現行通報機制，同時對於聯邦政府如何在現有權限下加強應變能力提出建議。

AI安全性近幾週成為重大議題，有研究人員警告，相關開發人員認為這項科技可在10年內致人於死。但川普似乎對AI管理採取較寬鬆態度，他曾表示過度監管恐削弱美國對中國的競爭力。

這是川普第2度指派顧問監督美國政府的AI相關決策。他重返白宮初期，曾委派創業投資家塞克斯（David Sacks）擔任AI沙皇。

據華爾街日報報導，克雷頓的小組將由美國聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森（Andrew Ferguson）、戰爭部科技長麥可（Emil Michael）及人事管理局（OPM）局長庫波（Scott Kupor）擔任副主席，小組成員有副總統范斯（JD Vance）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），外部顧問則有塞克斯及前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）。

白宮 情報 總監 美國 華爾街日報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普成立「超級智慧小組」！陣容曝光 120天內交風險報告

美媒：川普擬任命國家情報總監克雷頓擔任「AI沙皇」

從華爾街律師到情報首長 傳克萊頓兼任白宮AI沙皇

廣角鏡／克萊頓有望任美AI沙皇

相關新聞

康乃爾大學輪暴案延燒！網瘋傳7惡狼長相 紐時曝2人僅被罰寫報告

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

康乃爾大學驚傳7人輪暴案！女控遭性侵數小時 校長首度打破沉默

美國長春藤盟校康乃爾大學爆出駭人的輪暴案件，一名女子指控，她2024年仍是20歲在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時；事件沉寂近兩年，直到她今年9月16日提起民事訴訟，驚人案情才重新浮上檯面並引發全美關注。爭議延燒之際，校長柯特里科夫（Michael I. Kotlikoff）3日首度親自就事件發聲，直言這是「康乃爾歷史上的關鍵時刻」。

康乃爾大學性侵案7名加害者處分曝光…2人退學2人停學 其餘僅受較輕處分

美國康乃爾大學2024年一起兄弟會性侵指控持續延燒。紐約時報取得校方未公開的紀律處分資料，首次揭露遭一名女子指控性侵的7名男子各自受到何種處分，其中2人遭退學、2人停學，另有1名已畢業者3年不得進入校園，其餘2人僅受較輕處分。

川普成立「超級智慧小組」！陣容曝光 120天內交風險報告

華爾街日報3日報導，美國總統川普政府已成立「超級智慧小組」，將由國家情報總監克雷頓擔任主席，預計在120天內完成報告，評估人工智慧來的風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

地鐵少停幾站能省時？模型：取消第3大道站每日省逾1800小時

一名軟體工程師日前呼籲大都會運輸署(MTA)關閉曼哈頓L線第三大道(3 Av)站，認為該站使用人數有限，卻拖慢大量途經列車乘客，且鄰近車站步行約五分鐘即可抵達。他並建立網站，以模型估算取消部分地鐵站後，全體乘客究竟能省時，還是因額外步行反而增加負擔。

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

隨著11月期中大選逼近，川普總統再度祭出經濟紅利，宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare，俗稱紅藍卡)的老人發放一次性90元津貼，以減輕健保費用負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。