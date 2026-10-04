美國國家情報總監證實獲任AI沙皇 將帶領白宮新小組

美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）在「華爾街日報」今天刊出的專訪中證實，美國總統川普已任命他擔任美國政府的「人工智慧（AI）沙皇」。

路透社報導，根據「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）的訪問，8月才出任國家情報總監（Directorof National Intelligence）的克雷頓在擔任AI沙皇後，將領導1個新的白宮小組，負責在120天內提出1份報告，分析AI構成的風險及帶來哪些機會。

克雷頓受訪時說，川普（Donald Trump）要求組成1個團隊，來確保美國在先進AI領域維持領先地位，讓美國民眾的利益獲得保護。

克雷頓指的是川普政府所稱的「超級智慧部隊」（Super Intelligence Force）。他強調：「若不領先，會帶來高風險。」

華爾街日報引述相關章程報導，克雷頓帶領的小組將檢視與AI有關的風險，以及關於AI違規、駭客攻擊與其他事件的現行通報機制，同時對於聯邦政府如何在現有權限下加強應變能力提出建議。

AI安全性近幾週成為重大議題，有研究人員警告，相關開發人員認為這項科技可在10年內致人於死。但川普似乎對AI管理採取較寬鬆態度，他曾表示過度監管恐削弱美國對中國的競爭力。

這是川普第2度指派顧問監督美國政府的AI相關決策。他重返白宮初期，曾委派創業投資家塞克斯（David Sacks）擔任AI沙皇。

據華爾街日報報導，克雷頓的小組將由美國聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森（Andrew Ferguson）、戰爭部科技長麥可（Emil Michael）及人事管理局（OPM）局長庫波（Scott Kupor）擔任副主席，小組成員有副總統范斯（JD Vance）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），外部顧問則有塞克斯及前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）。