百慕達飛波士頓醫療運輸機殘骸尋獲 6人仍下落不明

美國海岸防衛隊昨天表示，已尋獲自百慕達飛往波士頓途中失聯的醫療運輸機殘骸，機上6人仍下落不明。海岸防衛隊將徹夜進行搜救行動，預計今天上午召開記者會公布最新進展。

法新社報導，海岸防衛隊在新聞稿中表示，美國聯邦航空總署（FAA）昨天凌晨通知海岸防衛隊，已與一架編號C-GRJP的灣流G100（Gulfstream G100）飛機失去聯繫。

海岸防衛隊已展開搜救，搜救人員發現一處殘骸區，經確認與失蹤飛機有關，並持續搜尋機上6人。

海岸防衛隊指出，機上載有4名加拿大籍、2名百慕達籍人士。

這架醫療運輸機由總部位於加拿大的「緯度空中救護公司」（Latitude Air Ambulance）營運，該公司發言人托格雷茲（Clarence Togeretz）向法新社表示，這架飛機3日凌晨1時30分左右失聯，「機上載有2名飛行員、2名醫療人員、1名病患及1名家屬」。