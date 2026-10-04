快訊

趙建銘已還2300萬「再加碼千萬」？ 女友人聲明揭細節 陳幸妤回應

捲入代孕風暴 薔薔決定離開台灣！親赴美國做這件事

沈伯洋競總成立主辦宣布破3萬人 周邊道路人潮曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

康乃爾大學輪暴案延燒！網瘋傳7惡狼長相 紐時曝2人僅被罰寫報告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，一名女子指控2024年仍是在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵，目前網路大量流傳這7人的長相，但尚未經美國主要媒體核實。圖／截自@trubloodtv在X的照片
美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，一名女子指控2024年仍是在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵，目前網路大量流傳這7人的長相，但尚未經美國主要媒體核實。圖／截自@trubloodtv在X的照片

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

7名男子均否認有不當行為，目前無人遭刑事起訴。檢方已計畫重啟案件，並將證據提交大陪審團；紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）另任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，賦予她提出刑事指控的權力。

這起事件發生於2024年10月19日晚間。女方當時20歲，真實身分未曝光，法院文件及媒體均以Jane Doe代稱。她指控，當晚前往Chi Phi兄弟會會館後，被提供酒精及K他命，之後陷入無法正常判斷或同意性行為的狀態，並遭7名男子性侵長達數小時。

紐時取得的資料顯示，康乃爾由3人組成的Title IX紀律小組，2025年5月透過視訊開會12天後，針對7名被告做出處分。他們分別是英格爾斯（Matthew Ingalls）、紐威爾（Jonathan Newell）、李溫斯頓（Winston Lee）、洛佩斯（Gillio Lopes）、薩拉比亞（Diego Sarabia）、諾里斯（Scott Norris）及克雷奇馬（Scott Kretzschmar）。

其中，英格爾斯與紐威爾遭校方強制退學；李溫斯頓被停學2年，返校後須接受多個學期的留校察看；洛佩斯遭停學3個學期及2年留校察看；已畢業的薩拉比亞被禁止進入校園3年；諾里斯與克雷奇馬則被要求不得接觸女方，並接受相關培訓及撰寫反省報告。

Jane Doe則在訴狀中指控，7名被告都獲准透過提交文章減輕處分，不過校方否認這項說法準確反映實際情況。

校方最終認定英格爾斯涉及性侵，認為他為了自身利益及供他人娛樂，操弄、利用女方並讓她陷入危險；紐威爾則被指曾透過Snapchat傳訊息，鼓勵其他兄弟會成員進入女方所在房間。兩人是7人中唯二遭開除者。

無名女士另指控，李溫斯頓曾從她身體上吸食K他命，並強迫她進行口交；洛佩斯則被指在未經她同意下與她發生性行為。克雷奇馬後來對康乃爾提告，解封文件顯示，校方並未認定他涉及性侵，而是認定他涉及較輕的「性剝削未遂」。

韓國先驅報報導，李溫斯頓的家世近日也在南韓引發討論。社群平台X流傳貼文，稱他是前國務總理李洪九（Lee Hong-koo）的孫子，並引用李洪九今年5月葬禮的新聞照片，指稱李溫斯頓曾以家屬身分出席。不過，韓國先驅報僅稱相關說法正在網路流傳，並未證實兩人確為祖孫。

女方律師朱弗拉（Thomas Giuffra）批評，相關懲處「並未反映指控的嚴重程度」，並指出除了2人遭開除外，其餘人仍能取得康乃爾文憑；相較之下，女方如今甚至能否完成大學學業、重新過上正常生活都令人懷疑。

美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，一名女子指控2024年仍是在校生時，在校內Chi Phi兄弟會會館遭7名男子輪流性侵。法新社
美國康乃爾大學驚傳輪暴案件，一名女子指控2024年仍是在校生時，在校內Chi Phi兄弟會會館遭7名男子輪流性侵。法新社

紐時 大學 性侵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

康乃爾大學性侵案7名加害者處分曝光…2人退學2人停學 其餘僅受較輕處分

康乃爾大學驚傳7人輪暴案！女控遭性侵數小時 校長首度打破沉默

康乃爾性侵案引爆全美憤怒 校園性平改革成效挨轟

康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入

相關新聞

康乃爾大學輪暴案延燒！網瘋傳7惡狼長相 紐時曝2人僅被罰寫報告

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

康乃爾大學驚傳7人輪暴案！女控遭性侵數小時 校長首度打破沉默

美國長春藤盟校康乃爾大學爆出駭人的輪暴案件，一名女子指控，她2024年仍是20歲在校生時，在校內兄弟會會館遭7名男子輪流性侵數小時；事件沉寂近兩年，直到她今年9月16日提起民事訴訟，驚人案情才重新浮上檯面並引發全美關注。爭議延燒之際，校長柯特里科夫（Michael I. Kotlikoff）3日首度親自就事件發聲，直言這是「康乃爾歷史上的關鍵時刻」。

康乃爾大學性侵案7名加害者處分曝光…2人退學2人停學 其餘僅受較輕處分

美國康乃爾大學2024年一起兄弟會性侵指控持續延燒。紐約時報取得校方未公開的紀律處分資料，首次揭露遭一名女子指控性侵的7名男子各自受到何種處分，其中2人遭退學、2人停學，另有1名已畢業者3年不得進入校園，其餘2人僅受較輕處分。

川普成立「超級智慧小組」！陣容曝光 120天內交風險報告

華爾街日報3日報導，美國總統川普政府已成立「超級智慧小組」，將由國家情報總監克雷頓擔任主席，預計在120天內完成報告，評估人工智慧來的風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

地鐵少停幾站能省時？模型：取消第3大道站每日省逾1800小時

一名軟體工程師日前呼籲大都會運輸署(MTA)關閉曼哈頓L線第三大道(3 Av)站，認為該站使用人數有限，卻拖慢大量途經列車乘客，且鄰近車站步行約五分鐘即可抵達。他並建立網站，以模型估算取消部分地鐵站後，全體乘客究竟能省時，還是因額外步行反而增加負擔。

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

隨著11月期中大選逼近，川普總統再度祭出經濟紅利，宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare，俗稱紅藍卡)的老人發放一次性90元津貼，以減輕健保費用負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。