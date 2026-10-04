康乃爾大學輪暴案延燒！網瘋傳7惡狼長相 紐時曝2人僅被罰寫報告

轟動全美的康乃爾大學7人性侵案校內懲處曝光，7名遭一名女學生指控性侵的兄弟會成員中，最終只有2人遭校方開除，其餘5人有人僅遭停學、禁止進入校園，有的甚至只須接受相關培訓及撰寫反省報告。案件如今更延燒至南韓，網路流傳其中一名被告、韓國學生李溫斯頓，是已故南韓前國務總理李洪九的孫子。

7名男子均否認有不當行為，目前無人遭刑事起訴。檢方已計畫重啟案件，並將證據提交大陪審團；紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）另任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，賦予她提出刑事指控的權力。

這起事件發生於2024年10月19日晚間。女方當時20歲，真實身分未曝光，法院文件及媒體均以Jane Doe代稱。她指控，當晚前往Chi Phi兄弟會會館後，被提供酒精及K他命，之後陷入無法正常判斷或同意性行為的狀態，並遭7名男子性侵長達數小時。

紐時取得的資料顯示，康乃爾由3人組成的Title IX紀律小組，2025年5月透過視訊開會12天後，針對7名被告做出處分。他們分別是英格爾斯（Matthew Ingalls）、紐威爾（Jonathan Newell）、李溫斯頓（Winston Lee）、洛佩斯（Gillio Lopes）、薩拉比亞（Diego Sarabia）、諾里斯（Scott Norris）及克雷奇馬（Scott Kretzschmar）。

其中，英格爾斯與紐威爾遭校方強制退學；李溫斯頓被停學2年，返校後須接受多個學期的留校察看；洛佩斯遭停學3個學期及2年留校察看；已畢業的薩拉比亞被禁止進入校園3年；諾里斯與克雷奇馬則被要求不得接觸女方，並接受相關培訓及撰寫反省報告。

Jane Doe則在訴狀中指控，7名被告都獲准透過提交文章減輕處分，不過校方否認這項說法準確反映實際情況。

校方最終認定英格爾斯涉及性侵，認為他為了自身利益及供他人娛樂，操弄、利用女方並讓她陷入危險；紐威爾則被指曾透過Snapchat傳訊息，鼓勵其他兄弟會成員進入女方所在房間。兩人是7人中唯二遭開除者。

無名女士另指控，李溫斯頓曾從她身體上吸食K他命，並強迫她進行口交；洛佩斯則被指在未經她同意下與她發生性行為。克雷奇馬後來對康乃爾提告，解封文件顯示，校方並未認定他涉及性侵，而是認定他涉及較輕的「性剝削未遂」。

韓國先驅報報導，李溫斯頓的家世近日也在南韓引發討論。社群平台X流傳貼文，稱他是前國務總理李洪九（Lee Hong-koo）的孫子，並引用李洪九今年5月葬禮的新聞照片，指稱李溫斯頓曾以家屬身分出席。不過，韓國先驅報僅稱相關說法正在網路流傳，並未證實兩人確為祖孫。

女方律師朱弗拉（Thomas Giuffra）批評，相關懲處「並未反映指控的嚴重程度」，並指出除了2人遭開除外，其餘人仍能取得康乃爾文憑；相較之下，女方如今甚至能否完成大學學業、重新過上正常生活都令人懷疑。