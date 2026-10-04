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康乃爾大學性侵案7名加害者處分曝光 2人退學2人停學 其餘較輕

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。圖為康乃爾大學校園。紐約時報
遭Jane Doe指控性侵的康乃爾大學7名兄弟會成員中，2人遭退學、2人遭停學，其餘3人則受到較輕處分。圖為康乃爾大學校園。紐約時報

美國康乃爾大學2024年一起兄弟會性侵指控持續延燒。紐約時報取得校方未公開的紀律處分資料，首次揭露遭一名女子指控性侵的7名男子各自受到何種處分，其中2人遭退學、2人停學，另有1名已畢業者3年不得進入校園，其餘2人僅受較輕處分。

這名女子在法院文件中以匿名代稱Jane Doe出現。她指控自己2024年10月在康乃爾Chi Phi兄弟會會館遭7名男子性侵，當時因酒精與藥物影響，已無法做出性同意。7人均否認不法，紐約州湯普金斯郡地方檢察官2024年以證據不足為由未提起刑事訴追，目前也沒有人遭刑事起訴。

紐時取得的資料顯示，康乃爾由3人組成的Title IX紀律小組，2025年5月透過視訊開會12天後做出不同處分。兩名男子遭退學，其中一人被校方認定涉及性侵，並被指在事件中操弄、利用並危及Jane Doe；另一人則被控曾透過Snapchat邀其他兄弟會成員進入Jane Doe所在房間。

另兩人遭停學，其中一人停學兩年，返校後仍須接受數個學期的紀律觀察；另一人停學3個學期，另加兩年紀律觀察。兩人也被要求不得接觸Jane Doe、接受性騷擾相關教育並撰寫反思報告。

一名事件發生後已畢業的男子則被列為「不受歡迎人物」，3年內不得進入校園。其餘兩人被要求不得接觸Jane Doe、接受性騷擾、社群媒體使用與旁觀者介入教育，並撰寫反思報告。校方並未認定7人全都涉及性侵，其中至少一人僅被認定有「企圖從事性剝削」的較輕違規。

Jane Doe的律師批評，這些處分沒有反映指控的嚴重程度。康乃爾則以聯邦學生隱私法為由拒絕評論。紐約州長霍楚已下令獨立檢視康乃爾處理此案的方式，並任命州檢察長詹樂霞擔任特別檢察官，重新檢視是否有提出刑事指控的可能。

性侵 大學 紐約時報

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