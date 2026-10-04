醫療飛機大西洋上空失聯 美海岸防衛隊搜救機上6人

一架醫療救護飛機今天清晨從百慕達飛往波士頓途中在大西洋上空失聯，機上載有6人；美國海岸防衛隊隨即在麻薩諸塞州南方海上的南特基島（Nantucket）外海展開海空搜救。

美聯社報導，一名飛航管制員證實，飛行員在這架飛機失聯前不久曾宣布進入緊急狀況。

根據百慕達韋德國際機場（L.F. Wade InternationalAirport）營運業者Skyport發布的聲明，這架在加拿大註冊的醫療飛機載有4名機組人員與2名乘客，夜間自百慕達起飛前往美國麻州。

加拿大交通部長馬金農（Steven MacKinnon）在社群平台X表示，這架失聯飛機上有4人是加拿大公民，交通部正密切監控情況，並與相關當局合作搜救。

美國海岸防衛隊（Coast Guard）指出，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）今天清晨已通報這架灣流G100（Gulfstream G100）噴射機失聯，正動員空中及海上人員進行搜救。