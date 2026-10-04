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女囚死刑執行失敗 田納西州獄政首長請辭

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國南部田納西州州長李比爾今天宣布，日前女囚派克的死刑執行失敗後，該州獄政首長斯特拉達已請辭，將於本月離職。

法新社報導，女囚派克（Christa Pike）的律師表示，她目前情況危急、失去意識，在醫院靠人工呼吸器維生。她上月30日接受注射死刑，但執行過程出現差錯，未能成功處決。

現年50歲的派克因1995年謀殺同學斯勒莫（ColleenSlemmer）被判死刑，然而，她在執行過程中被注射2劑致命藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍存活下來。

這是田納西州今年第2起死刑執行失敗事件。今年5月，由於醫療人員未能在一名死囚的手臂上找到靜脈，當局停止行刑。

李比爾（Bill Lee）在聲明中感謝斯特拉達（FrankStrada），「在這個艱難時刻，願意把田納西州居民的利益放在首位」。

斯特拉達也在同一份聲明中強調，他仍相信，獄政部門是依照既定程序履行責任。

李比爾已暫停執行該州今年排定的其餘死刑，並對派克事件展開審查。

若注射的藥物導致派克死亡，她將成為田納西州兩百多年來首位遭處決的女性。

根據死刑資訊中心（Death Penalty InformationCenter）統計，自1976年以來，美國僅18名女性遭處決。

死刑 美國 獄政

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