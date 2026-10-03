從華爾街律師到情報首長 傳克萊頓兼任白宮AI沙皇

從華爾街律師、證交會主席到國家情報總監，克萊頓如今又將跨足人工智慧（AI）領域。美國總統川普預計任命他為白宮最高AI顧問，使他可能同時身兼情報與AI政策要職，也凸顯AI在川普政府眼中已升級為國家安全議題。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）等外媒報導，克萊頓（Jay Clayton）的職涯背景相當多元。他長年任職華爾街律師事務所，在2008年金融危機期間代表高盛集團（Goldman Sachs），也曾代表巴克萊集團（Barclays）處理收購雷曼兄弟（Lehman Brothers）資產。

此後，他出任美國證券交易委員會（SEC）主席，2017年至2020年負責監督美國金融市場；2025年出任紐約南區聯邦檢察官，處理金融犯罪及國安案件。2026年7月，他獲參議院確認出任國家情報總監，8月3日正式宣誓就任。

克萊頓目前擔任總統情報事務首席顧問，並掌管全美18個情報機構。若任命成真，他將在繼續掌舵情報體系的同時，負責川普政府最高層級的AI政策諮詢；這項AI職務任命不需經過參院確認。

這項人事安排也反映川普政府在AI政策思維上的轉變。前任白宮AI沙皇（AI czar）、創投家塞克斯（David Sacks）主張讓AI儘可能快速發展，但他3月離任後，政府官員愈來愈需要因應最新一代AI模型帶來的資安威脅，以及AI代理程式可能失控的危險。

川普政府近來仍反對放慢AI發展速度及增加監管，但也開始要求業者就AI安全承擔更多責任。白宮9月29日邀請AI業界高層共進午餐，多家主要AI公司承諾安全開發新系統，並接受外部監督；隔天，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）官員表示已對Anthropic與OpenAI展開調查。

克萊頓在白宮與科技業高層會面隔日接受CNBC專訪時表示，「超級智慧」（super intelligence，SI）是國家安全議題。這番言論也顯示，他未來處理AI政策時，國家安全將是重要考量。

實際上，克萊頓並非只是在近期才接觸科技與國安議題。他擔任SEC主席期間，監管工作就涉及資安及金融體系科技風險；卸任後他也曾就北京對美國金融穩定構成的威脅，在聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）作證。

克萊頓預計兼任AI沙皇之際，川普政府也在重新思考AI政策方向。隨著AI在美國政府眼中的角色從科技與產業政策逐漸延伸至國家安全領域，克萊頓可能也將面對不同於過往的新挑戰。