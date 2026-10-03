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馬斯克突與4孩媽分手！齊里斯曝心碎聲明：一周內從相愛到放手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克2月1日緊牽為他生下四個小孩的伴侶齊利斯前往海湖莊園，參加白宮副幕僚長史卡維諾的婚禮。路透
世界首富馬斯克2月1日緊牽為他生下四個小孩的伴侶齊利斯前往海湖莊園，參加白宮副幕僚長史卡維諾的婚禮。路透

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克與伴侶齊里斯（Shivon Zilis）育有4名孩子，但齊里斯2日在X發布長篇聲明，透露馬斯克突然與她分手，並附上兩人分手前不久的一段簡訊往來。

在齊里斯發布聲明前，X用戶「Big Tech Alert」注意到馬斯克已取消追蹤她的帳號。《時人》報導，齊里斯與馬斯克是在馬斯克擔任她的精子捐贈者後發展出戀情。她在聲明中寫道：「在毫無預警的情況下，一周之內從相愛變成放手很難，但有時事情就是這樣。我很受傷，但我深深在乎E，也會永遠為他的幸福加油。願上帝保佑你，伊隆，這個世界很幸運有你。」

齊里斯表示，她認為自己與4個孩子在馬斯克忙碌、屢登媒體版面且爭議不斷的科技與政治生涯中，為他提供了一處喘息之地。她寫道：「我們一直都是他的安全空間，我們看到他都欣喜若狂。這裡永遠充滿幸福與愛，而不是戰爭，與他平日充滿對抗的生活截然不同。」

她也形容馬斯克內心時常飽受困擾、早年生活動盪，而她一直希望讓他知道，「被深深理解與照顧，並在穩定與溫柔中安穩地被愛，是什麼感覺。」她表示，雖然失去了很多，但幸運的是，兩人有了她「生命中4個美麗的小寶貝」。

齊里斯也公開兩人近期簡訊往來的截圖。截圖顯示，她傳訊給馬斯克說：「能和你一起吃早餐真的很美好。非常愛你。」馬斯克則在9月24日回覆：「我也愛你。」馬斯克接著傳訊告訴她，自己先前不知道原來可以邀請她出席上周白宮為中國大陸國家主席習近平舉行的國宴。齊里斯回覆：「啊，這對我來說意義重大。謝謝你。」並加上一個愛心表情符號。

而在這段簡訊與分手聲明之間的9月27日，齊里斯曾在未交代背景的情況下發布一則簡短更新：「新的一天，新的人生。」

馬斯克 分手 SpaceX

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