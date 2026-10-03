鮑爾25億美元翻修案不重啟刑事調查 川普任命Fed新理事有望

美國司法部長布蘭奇2日表示，司法部將不會對聯準會（Fed）前主席、現任理事鮑爾涉及的25億美元辦公大樓翻新案重啟刑事調查，為鮑爾辭卸理事以及讓川普得以任命新理事鋪路。

Fed本身的監理單位發表的調查報告指出，發現翻修計畫「存在管理疏失」，但並無「不當行政行為」

報告中指出，在進行評估時，「未發現合理依據足以認為曾發生違反聯邦刑事法的情況」。這項報告需獲得司法部的認可。

司法部長布蘭奇表示，「犯錯及對人員缺乏監督，未必是一種刑事犯罪」。

Fed監察單位於周三公布調查報告後，川普再度砲轟鮑爾；他表示翻新工程大幅超支，證明鮑爾無能，並表示他應「不得不辭職，立馬（英文大寫）」。

布蘭奇並表示，不排除未來發現鮑爾有不當行為的新證據時，將重新啟動調查。

鮑爾之前保證將留任Fed理事，直到司法部的調查「完整且真正結束，透明且定局」。